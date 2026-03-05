Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές επικράτησαν στο τέλος

Έντονη μεταβλητότητα και σήμερα στο ελληνικό Χρηματιστήριο, στα απόνερα της ανάφλεξης της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Οι επενδυτές, με κεκτημένη ταχύτητα, συνέχισαν τις τοποθετήσεις, υπό το αφήγημα της αποκλιμάκωσης, ή έστω της οριοθέτησης του ιρανικού ζητήματος.

Και πράγματι, σε μόλις μια ώρα συναλλαγών, είχαν περάσει πάνω από 50 εκατ. ευρώ οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη έως και τα υψηλά ημέρας στο +2,11%.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν η ίδια, μιας και σταδιακά αποσύρθηκαν οι υποστηρικτικές αγορές, ενώ το αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου έδωσε έρεισμα στους βραχυπρόθεσμους να ρευστοποιήσουν, «κλειδώνοντας» ικανοποιητικά κέρδη σε μόλις δύο συνεδριάσεις.

Τελικά, ο Δείκτης επέστρεψε στο αμετάβλητο και είδε στιγμιαία αρνητικό πρόσημο, εν μέσω ήπιων πιέσεων και στις λοιπές μεγάλες αγορές. Ενδεικτικά, ο DAX40 έχανε 1% στο κλείσιμο του ΓΔ, ενώ και ο S&P500 διαπραγματευόταν στο -0,2%.

Το κλείσιμο, όμως, τον βρήκε στο +0,51%, στις 2172 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 380 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 25 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Τα σήματα παραμένουν μικτά, με την εικόνα να μην είναι ακόμα ξεκάθαρη, καθώς η εξαιρετική σημασία του ιρανικού ζητήματος, ειδικά οι αρνητικές επιδράσεις σε ένα απευκταίο σενάριο πολύμηνης κρίσης, δικαιολογούν κάλλιστα και τη νευρικότητα στα ταμπλό.

Η τιμή του αργού παραμένει σε υψηλά έτους, η τιμή του χρυσού εμφανίζει ..απροθυμία να κινηθεί έντονα ανοδικά όπως θα «απαιτούσε» η περίσταση, οι τιμές των κρατικών ομολόγων αντιμετωπίζουν ρευστοποιήσεις, η Wall Street δεν ανησυχεί (λ.χ. ο S&P500 χάνει μόλις 2% από τα ιστορικά του υψηλά).

Στο ελληνικό ταμπλό, η γενικότερη αίσθηση είναι ότι επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Το βασικό σενάριο είναι (προς το παρόν και ανάλογα τις εξελίξεις) ότι τα τρέχοντα επίπεδα θα απορροφήσουν τη μεταβλητότητα εν είδε συσσώρευσης, με τον άξονα περιστροφής να είναι οι 2065-2070 μονάδες και την κοντινή στήριξη στις 2140 του ΓΔ. Από εκεί και πέρα, το χαμηλό της Τρίτης θα απομακρυνθεί, και αν όλα πάνε καλά θα γίνει μια κακή ανάμνηση. Το βασικότερο επιχείρημα που ενισχύει αυτήν την ευκταία εξέλιξη είναι η ..απάθεια των αμερικανικών δεικτών, ή αλλιώς δοσμένο, δεν θα παρέμεναν σε τόσο υψηλά επίπεδα οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες αν είχε προεξοφληθεί κάτι κακό.

Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε πολυφωνία στο ταμπλό, με κάποιες μετοχές να υπεραποδίδουν ή/και να ανθίστανται στις πιέσεις των τελευταίων λίγων ωρών, και άλλες απλά αφέθηκαν βόρα των (βραχυπρόθεσμων) πωλητών.

Στις πρώτες συγκαταλέγονται ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, AKTR και στις δεύτερες CENER, ΣΑΡ, BOCHGR, ΑΡΑΙΓ και ΔΑΑ.

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν κάπου στη μέση, καθώς υποστηρίχτηκαν αν και όχι τόσο όσο στην αρχή. Ο ΔΤΡ έκλεισε στο +1,11% με υψηλό ημέρας +3,78%.

Η ΕΥΔΑΠ, παρά το χθεσινό +17% δεν βρήκε σημαντικούς πωλητές, ενώ εντύπωση προκάλεσε ο ΟΛΠ με το +4,65%.

Θετική έκπληξη η ταλαιπωρημένη BYLOT, που μετά τις πιέσεις έως και τα 0,85€ της Τρίτης, βρήκε δυνάμεις για να κλείσει πάνω από 0,95€.

Παρομοίως, οι μέτοχοι της CREDIA , είδαν αύξηση της μετοχής επιστρέφοντας στη ζώνη των 1,30 ευρώ.