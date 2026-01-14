Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά 16 ετών με οδηγό την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε νέα υψηλά 16 ετών αναρριχήθηκε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη 0,59%, κινούμενος σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης.

Το κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας, η πολυφωνία στο ταμπλό και η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 268 εκατ. ευρώ (52 εξ αυτών σε πακέτα) δίνουν μεγαλύτερη αξία στην απόδοση αυτή.

Και μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που είχε «κόντρα άνεμο» από τα διεθνή Χρηματιστήρια, με τον γερμανικό DAX40 να χάνει 0,5% στο κλείσιμο του ΧΑ και τον S&P500 να πιέζεται στο -0,85%.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+8%). Η μετοχή κατέγραψε με ισχυρά ημερήσια κέρδη νεότερα ιστορικά υψηλά, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίαση από τις ακραίες διακυμάνσεις την εποχή της πανδημίας (λ.χ. +10% τον Απρ. 2020, +17,8% τον Μάρ. 2020).

Η κίνηση συνοδεύτηκε από ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα… χιλ. μετοχών, που ισοδυναμούν με 6 φορές τον μεσοσταθμικό της τζίρο.

Όπως συνοδεύτηκε και από έντονη φημολογία για κάποια πιθανή ανακοίνωση που θα δικαιολογούσε και τέτοια μεταβλητότητα, καθώς το δεδομένο της έκθεσης της Santander (49€ τιμή-στόχο) δεν πείθει για τέτοια αντίδραση στο ταμπλό.

Από τον τραπεζικό κλάδο, σήμερα υπερίσχυσε η ΕΤΕ (+2,49%) αντικαθιστώντας τη χθεσινή νικήτρια ΠΕΙΡ, ενώ αντιθέτως, η ΑΛΦΑ (-2,06%) σήμερα πιέστηκε, παίρνοντας ανάσα από το +11% στις πρώτες ημέρες του 2026.

Ο ΟΤΕ (-1,72%) ξαναγύρισε στη στήριξη των 16,60, δίνοντας ευκαιρία σε όσους «ψάχνουν» την αμυντική αυτή μετοχή να ξαναμπούν.

Ο ΣΑΡ (-0,89%) στηρίχτηκε για 6η συνεδρίαση στη ζώνη 13,30-13,34, με πρώτο στόχο μια επαναφορά στα 14€ και γιατί όχι να προσεγγίσει την ιστορική κορυφή των 15€

Τα ΕΛΠΕ (+1,89%), μετά τη χθεσινή υπεραπόδοση (ενδοσυνεδριακό υψηλό +5,6%, κλείσιμο στο +3,75% και 810 χιλ. τεμάχια), συνέχισε ανοδικά φλερτάροντας με τη ζώνη των 9.

Η MTLN (+0,74%) ξαναγύρισε στα 44, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να δει κάποια βασική κατεύθυνση, με τη μετοχή να βρίσκεται αφενός 3 μήνες εντός των 40-45 ευρώ, αφετέρου 22% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του Αυγούστου 2025.

H OΡΤΙΜΑ (+1,52%) επιμένει στα 8€, που αντίστοιχα είναι το άνω όριο της δικής της συσσώρευσης 7,5-8€, και σίγουρα η πιο «υποτιμημένη» τράπεζα αυτό το διάστημα. Η μετοχή είχε καταγράψει ιστορικά υψηλά στα 9€ όταν ο ΔΤΡ ήταν στις 2460 μονάδες (πολυετή υψηλά), ενώ πλέον περιορίζεται στα 8€ (-11%) με τον Δείκτη 4% υψηλότερα.

Σε επαφή με τα ιστορικά της υψηλά και η BOCHGR (+1,67%), αποδεικνύοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ζωντανό και ισχυρό.

Θετική έκπληξη και ο AKTR, μολονότι συναλλάχθηκε αρνητικός στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 2,47%.