Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα κέρδη 1,44% με πρωταγωνιστές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, με στηρίξεις από το καλό κλίμα που επικράτησε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, κλείνοντας σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,44% στις 2.053,58 μονάδες.

Και έτσι, σημειώθηκε η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, «παίρνοντας πίσω» τις απώλειες των τελευταίων 19 συνεδριάσεων, και μάλιστα με προσπέλαση των 2.040-42 μονάδων του Γενικού Δείκτη που οριοθετούσαν το απερχόμενο πτωτικό momentum.

Από εδώ και πέρα, ο πρώτος στόχος είναι η επαναπροσέγγιση των 2100, με στήριξη τις 2010-2015, εφόσον υπάρξει πλαγιολίσθηση, και τις πιθανότητες ανοδικής συνέχισης να είναι καλές.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 253 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Άνευ ετέρου, η σημερινή συνεδρίαση «ανήκει» στην ΑΡΑΙΓ (+4,64%). Η μετοχή της Aegean κινήθηκε επιθετικά ανοδικά σε νέα υψηλά μήνα, επηρεασμένη σαφώς από τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου / εννεαμήνου, που κρίθηκαν αρκούντως ικανοποιητικά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πλησίασε σε απόσταση 7,4% από τα ιστορικά υψηλά που επετεύχθησαν στα τέλη Αυγούστου στην περιοχή των 15€, ενώ παράλληλα διέσπασε με επιτυχία τη -βραχυπρόθεσμης αξίας- αντίσταση των 13,60, ανοίγοντας τον δρόμο για τα 16,60. Κι αν σε κάποιον φαίνονται «μακρινά», βρίσκονται «μόλις» 20% μακριά από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η σημερινή αγοραστική έξαρση της ΑΡΑΙΓ συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 391 χιλ. τεμαχίων, που αντιστοιχεί στο 322% της μεσοσταθμικής, αποδεικνύοντας ότι υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με τη μετοχή να καταγράφει το ..απογοητευτικό (προς το παρόν) +38% εντός του 2025.

Προσπερνώντας την -επιτέλους- αφύπνιση της υποτιμημένης ΑΡΑΙΓ, το υπόλοιπο ταμπλό ήταν «υγιέστατο», μιας και παρατηρήθηκε διάχυση της υψηλής ρευστότητας σε πλείονες τίτλους, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της ανοδικής τάσης.

Οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,64%), ΒΙΟ (+3,05%) και ΕΛΧΑ (+3,64%) σημείωσαν νέα υπερπολυετή υψηλά, ο ΟΤΕ πλησίασε τα 17€ με κέρδη 1,68%, η ΜΟΗ (+1,77%) προσπέρασε τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της 14ης Αυγούστου (27,42€) επίσης με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο ΔΑΑ (+1,58%) με 364 χιλ. τεμάχια έκλεισε μιαν ανάσα από τα ψυχολογικής σημασίας 10€.

Υπενθυμίζουμε ότι αύριο η HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) και ο OTE (πριν την έναρξη της συνεδρίασης) παραδίδουν αποτελέσματα.

Θετική εντύπωση προκάλεσε, επίσης, η ανθεκτικότητα των ΔΕΗ (σε νέα υψηλά 16 ετών) με κέρδη 0,67%, ενώ ο AKTR «έδωσε ευκαιρίες» επανεισόδου με τη σημερινή πλαγιολίσθηση.

Τέλος, ο ταλαιπωρημένος ΦΡΛΚ έκλεισε με το ζόρι πάνω από τα 4€, με καλές πιθανότητες να επανέλθει στη ζώνη των 5.