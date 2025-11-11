Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα κέρδη 0,44% με πρωταγωνιστή τον όμιλο Aktor

Ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, μιας και συντηρήθηκε το θετικό κλίμα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μολονότι το εύρος διακύμανσης ήταν μέτριο, μολαταύτα σημειώθηκαν καλές αποδόσεις από πολλά χαρτιά, και μάλιστα μη τραπεζικά. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τη συνέχεια παραμένουν καλές, μιας και τα αποτελέσματα δύο ακόμα τραπεζών (BOCHGR και OPTIMA) ήταν εξαιρετικά, και πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες 4 που ήδη έχουν δημοσιεύσει.

Γενικά μιλώντας, όσο τα χρηματοοικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε τέτοια επίπεδα στις εισηγμένες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ικανοποιητικών μερισματικών αποδόσεων εν ευθέτω χρόνω, ενισχύοντας και την προθυμία διακράτησης.

Δεν πρέπει να αμελείται, εξάλλου, το γεγονός πως η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου (αφορά στον Σεπτέμβριο του 2026) αφήνει ανοιχτό το σενάριο εκτενούς τοποθέτησης κεφαλαίων που «αναγκάζονται» να επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ εξαιρώντας τα παθητικά χαρτοφυλάκια, η επιλογή ενέχει μέσα συνολικές αποδόσεις.

Που στην περίπτωση των ελληνικών μετοχών (έστω των «ενδιαφερουσών) αναμένονται υψηλές και για το 2026, υπό την αίρεση απροσδόκητων συνθηκών ή γεγονότων.

Επιστρέφοντας στη σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, με ενδοσυνεδριακό υψηλό το +0,76%, που δεν διατηρήθηκε, μιας και εκείνος έκλεισε στο +0,46%.

Ο τζίρος παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (196 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 29 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος διοχετεύτηκε σε λίγους τίτλους, όπως οι 4 παλιοί τραπεζικοί και οι TITC, ΜΤLΝ και ΜΠΕΛΑ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατεγράφη η δεύτερη συνεχόμενη ανοδική μέρα μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, ενώ στο μεσοπρόθεσμο, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει μιας και συνεχίζεται η κίνηση μεταξύ 1.950-2.130 μονάδων του Γενικού Δείκτη.

Στα αποτελέσματα, αναμένονται από HELLENiQ ENERGY (13/11 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης), OTE (13/11 πριν την έναρξη της συνεδρίασης), ενώ και στις 18/11 θα έχει ενδιαφέρον η δημοσιοποίηση εκείνων της ΔΕΗ, με τη μετοχή να μοιάζει ασταμάτητη, πιθανόν λόγω προεξόφλησης.

Στο ταμπλό, την τιμητική τους είχαν οι TITC (+3,69% σε νέα υψηλά τριμήνου), η ΕΕΕ (+1,78% σε υψηλά μήνα), AKTR (+1,87% σε νέα πολυετή υψηλά) και ΟΤΕ (+1,4% σε υψηλά μήνα), με τον τελευταίο επίσης να προεξοφλέι κάτι καλό από χρηματοοικονομικής άποψης.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco συνεχίζουν και απασχολούν το επενδυτικό κοινό, αν και σήμερα η μετοχή της μητρικής «πισωπάτησε», μετά από το ξέφρενό ράλι που την οδήγησε σχεδόν σε υψηλά 18 ετών (παρά δύο μήνες).

Στον αντίποδα, σήμερα ο ΔΑΑ (-1,56%) δεν είχε καλή εικόνα, καταγράφοντας χαμηλά μήνα στα 9,8€, η ΟΡΤΙΜΑ ..σκόνταψε στο -2,35%, ο ΑΔΜΗΕ (-1,36%) πιέστηκε σε νέα χαμηλά τριμήνου κάτω από τα 3€, ενώ ΣΑΡ (-1,27%) χάνει 19% από τα ιστορικά του υψηλά σε πλαγιοπτωτική κίνηση τους τελευταίους μήνες.