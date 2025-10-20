Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με οδηγό τράπεζες, Τιτάν και ΔΕΗ - Νέα βουτιά για Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών απογοήτευσε σήμερα. Κι αυτό διότι οι πολύ αισιόδοξες αγοραστικές τοποθετήσεις στην αρχή της συνεδρίασης μετετράπησαν σε αγωνία για την επόμενη ημέρα.

Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε με ορέξεις, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +1,75%, με ώθηση από την άμβλυνση της κινδυνολογίας της Παρασκευής περί για απάτης δανείων στις δύο αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp˙ ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν, και οι σταδιακές ρευστοποιήσεις ανάγκασαν τον Δείκτη να κλείσει μεν θετικός, διακόπτωντας το πτωτικό σερί των 5 συνεδριασεων, όμως με μέτρια κέρδη 0,45% στις 1996 μονάδες.

Και πέρα από την επιβάρυνση στην ψυχολογία, η εξέλιξη χρήζει προσοχής μιας και ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχει δημιουργηθεί παγίδα αγοραστών, ώστε οι τοποθετημένοι τη σήμερον να βγουν απηυδισμένοι, και να επανατροφοδοτήσουν την πτωτικότητα της περασμένης εβδομάδας.

Προς το παρόν, το …χάπι χρυσώθηκε από τη μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα των 213 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Το ταμπλό ήταν δύο ταχυτήτων, καθώς αφενός λίγοι τίτλοι υπεραπέδωσαν παρά τη μετριοπάθεια που επικράτησε, ενώ άλλοι εξέπληξαν αρνητικά.

Ενδεικτικά, στην πρώτη περίπτωση, ο τραπεζικός κλάδος κατάφερε να σταθεί αξιοπρεπής, και παρά τις πιέσεις καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο ΔΤΡ έκλεισε στο +0,76% με ελεγχόμενες απώλειες μόνο από OPTIMA (-1,94%) και ΕΥΡΩΒ (-0,32%).

Επίσης, πολύ καλή συμπεριφορά είχε ο -ταλαιπωρημένος, εδώ και εβδομάδες- TITC, όχι μόνο λόγω του +3,96% (σε υψηλά μήνα), και μάλιστα σε αυτήν την αδιάφορη συνεδρίαση, αλλά και λόγω της υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας 6,42 εκατ. ευρώ που συνόδεψε το θετικό πρόσημο.

Εξαιρετική και η ΔΕΗ (+1,69%), που για άλλη μια φορά απέδειξε την ποιότητα της μετοχικής βάσης. Μόνιμα κινούμενη σε θετικό έδαφος, απορρόφησε όλες τις ρευστοποιήσεις με ευκολία, και η μόνη ..παρατυπία ήταν ο μέτριος τζίρος, μόλις 240 χιλ. τεμάχια χιλ. τεμάχια.

Τηρουμένων των αναλογιών, θετική ήταν η εικόνα και από ΟΤΕ (+1,47%) και ΕΛΠΕ (+1,77%), αμφότεροι πιεσμένοι στις τελευταίες συνεδριάσεις, με σταθεοποιητικές τάσεις και αισιόδοξο στήσιμο για τη συνέχεια.

Στο αντίποδα, σε κακή ημέρα βρέθηκαν MTLN (-1,55%) και ΔΑΑ (-2,61%). Η πρώτη, ξεκάθαρα ουραγός της μεγάλης κεφαλαιοποίησης το τελευταίο διάστημα (-26,5% από τα ιστορικά του υψηλά), δεν κατάφερε να συντηρήσει ούτε καν το αισιόδοξο άνοιγμα (+1,2% ενδοσυνεδριακό υψηλό), πλαγιολισθαίνοντας εκνευριστικά όλη την υπόλοιπη ημέρα. Δυστυχώς, όσοι προσπάθηαν να τοποθετηθούν ακόμα και σε αυτά τα «χαμηλά» επίπεδα, νιώθουν εγκλωβισμένοι, πολλώ δε μάλλον αν επανατοποθετήθηκαν έχοντας ήδη αγοράσει σε πιο υψηλές τιμές.

Ο δεύτερος, αν και δοκίμασε τα υψηλά μήνα στο άνοιγμα, τελικά έκλεισε σε ..χαμηλά ημέρας, και παρά το αφήγημα της σταδιακής άτυπης αντικατάστασης του ΟΠΑΠ σε μερισματοφόρα χαρτοφυλάκια. Υπενθυμίζοντας ότι την Άνοιξη διένειμε 7,6% (0,746€), και μάλιστα όταν το έχει «απορροφήσει» στο ταμπλό με αρκετή ευκολία.

Για τη συνέχεια, τα χαμηλά της Παρασκευής πέριξ των 1950-1960 μονάδων συνιστούν τον άξονα περιστροφής, μιας και ενδεχόμενη απώλειά τους θα επιφέρει βαρύτερο πλήγμα στο ταμπλό. Ο ΔΤΡ έχει γενικότερα καλύτερη συμπεριφορά από τις περισσότερες μετοχές, και πάτησε καλά στη στήριξη των 2220 μονάδων (χαμηλό 2212), ώστε να δώσει ώθηση για τη συνέχεια, ενώ και όλοι οι μεσοπρόθεσμης αξίας παράγοντες που είτε οδήγησαν τα πράγματα έως εδώ, ή θα δικαιολογούσαν συνέχιση, στέκουν ως έχουν.