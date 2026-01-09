Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα κέρδη 0,16% σε υψηλά 16 ετών

Σεμινάριο ανθεκτικότητας, σήμερα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές όχι μόνο να μην αποεπενδύουν, ακόμα και μετά από τέτοιες υπεραποδόσεις, αλλά να «σκουπίζουν» με υπομονή όλη την προσφορά που βγήκε στο ταμπλό.

Με αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης να επανέλθει από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.192 μονάδων (-0,52%) και να κλείσει σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,16% στις 2.207,73 μονάδες.

Και μπορεί να φαίνονται «λίγα», σε σχέση με το χθεσινό 1,87% αλλά και το +45% του 2025, όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που εντυπωσιάζουν.

Μεταξύ αυτών, και η -για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση- ασύμμετρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 609 εκατ. ευρώ. Περί αυτού, να διευκρινιστεί ότι τα 315 αφορούσαν σε «καθαρές» συναλλαγές στο ταμπλό, επιβεβαιώνοντας το γνήσιο (και αυξημένο) επενδυτικό ενδιαφέρον.

Και πώς να μην ήταν, άλλωστε, αυξημένο, μιας και οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, με φόντο και την επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, τις αναμενόμενα υψηλές εισροές -κυρίως- ξένων θεσμικών, την εικόνα των χρηματοοικονομικών μιας ευρείας γκάμας εισηγμένων, την οικονομική-πολιτική κατάσταση της χώρας, κ.α.

Εστιάζοντας στο ταμπλό, σήμερα επανήλθε η διάχυση της ρευστότητας σε πλείονες τίτλους μετά τη χθεσινή... υπερσυγκέντρωση στις 4 μεγαλύτερες σε κεφ/ση (ΠΕΙΡ +6,04%, ΕΤΕ +4,98%, ΕΥΡΩΒ +5,17% και ΕΕΕ +4,74%), ενώ ξεχώρισαν ΟΡΤΙΜΑ, ΑΛΦΑ, TITC, ΣΑΡ και AKTR.

Η ΟΡΤΙΜΑ επέστρεψε στο άνω όριο της βραχυπρόθεσμης κίνησης 7,60-8€, με καλό τζίρο… χιλ. τεμαχίων, και καλές πιθανότητες να «ξεκολλήσει», επιτέλους, ώστε να επανέλθει στη ζώνη των 9€.

Η ΑΛΦΑ, από το -2,5% τινάχθηκε στο +0,52% και ουσιαστικά πήρε το... αίμα της πίσω, μιας και χθες δεν ακολούθησε την υπεραπόδοση των υπολοίπων. Και πάλι, πρωταγωνίστησε στο ταμπλό χάρη στα 2 ογκώδη πακέτα συναλλαγών των 30 και 23,92 εκατ. μετοχών σε discount @3,48€ και 3,476€ αντίστοιχα (έγιναν κι άλλα μικρότερα).

Ο TITC, με επιπλέον ώθηση από τη νέα εξαγορά του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone στις ΗΠΑ (310 εκατ. ευρώ), συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά, κλείνοντας την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα (και οι 5 συνιστούσαν νέες κορυφές).

O ΣΑΡ, αργά και απολαυστικά, είδε νέα υψηλά τριμήνου και μόλις 10% απόσταση από τα δικά του ιστορικά υψηλά, σημειώνοντας ότι μαζεύει τις απώλειες από τη ζώνη των 12,20-12,30.

Τέλος, για τον AKTR, τα λόγια είναι περιττά, κι όποιος πιστεύει ότι η ραθυμία των τελευταίων ημερών είναι αδυναμία, μάλλον γελιέται, μιας και αποτελεί μια από τις πιο επιθετικές επιλογές στο ταμπλό αυτό το διάστημα, και ικανός για υπεραπόδοση εφάμιλλη με αυτήν των τραπεζικών μετοχών. Και αυτός, μιαν ανάσα από τις πρόσφατες κορυφές στα 9,99€, και με πιθανότητα να δει τα 14 εν ευθέτω χρόνω, με όλες τις μεταβλητές να είναι υπέρ του.

Η EVR με μεγάλο τζίρο, όχι μόνο κάλυψε τη διορθωτική πορεία των ημερών από τα 2,2 στα 1,9 ευρώ, αλλά συνέχισε σε νεότερα υψηλά, και επόμενο στόχο τα 2,70.

Νέα ιστορικά υψηλά για τη ΜΟΝΤΑ, σε μια από τις καλύτερα ανοδικές κινήσεις όλων των εποχών. Σήμερα, διέσπασε πειστικά και τη ζώνη των 5,40-5,42 που είχε αντισταθεί τρεις μήνες, και βάζει πλώρη για τα 6€. Υπενθυμίζεται ότι πριν 4 χρόνια ήταν ένα από τα «αστεία» της Λεωφόρου Αθηνών, με 10 εκατ. ευρώ κεφ/ση, σήμερα αισίως πάνω από τα 100.