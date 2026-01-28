Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1,45% αγγίζει τις 2.350 μονάδες

Τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση σε νέα υψηλά 16ετίας για τον Γενικό Δείκτη.

Και παρά το γεγονός ότι διανύει την 7η συνεχόμενη ανοδική του εβδομάδα (την 10η επί συνόλω 11), οι αγοραστές επέμειναν στις θέσεις τους, χωρίς καμία προθυμία αποεπένδυσης.

Έτσι, ο Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, και έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,45%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν και πάλι εντυπωσιακή, στα 710 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 186 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μολονότι οι περισσότεροι τίτλοι, εκ των οποίων μερικούς θα δούμε παρακάτω, μολαταύτα την παράσταση έκλεψε αυτήν τη φορά η MTLN. Μια από τις πλέον πιεσμένες μετοχές, η οποία έχει απογοητεύσει τους πιστούς της μιας και επί σειρά πολλών εβδομάδων υποαποδίδει εξόφθαλμα, σήμερα «έσπασε τα κοντέρ» κλείνοντας στο +6,9%, την καλύτερη επίδοση από την 11η Αυγούστου του 2025 (+7,19%).

Δύο σημαντικές παρατηρήσεις: η κίνηση συνοδεύτηκε από υψηλό τζίρο 42 εκατ. ευρώ, και η μετοχή έκλεισε πάνω από την επίμονη αντίσταση των 45,20, που αναχαίτιζε έως πρότινος τους αγοραστές και οριοθετούσε την πλαγιοπτωτικότητα. Επομένως, ενδέχεται να άνοιξε ένα παράθυρο, για -τουλάχιστον- ανάρρωση της μετοχής.

Πολύ καλή η συμπεριφορά της ΕΛΧΑ, και το μόνο που κρύβει τη λάμψη του σημερινού +6,73% είναι η... ίδια η υπεραπόδοση της, μιας και έχει ήδη κερδίσει ένα αξιοθαύμαστο +122% στις 52 εβδομάδες.

Η ΔΕΗ, επίσης, σημείωσε νέα πολυετή υψηλά, μιαν ανάσα από τα συμβολικά 20 ευρώ, με κέρδη ημέρας 2,54%.

Οι τραπεζικές μετοχές κατάφεραν άλλη μια καλή συνεδρίαση, και μόνο η ΕΤΕ σκόνταψε στο -0,79%, παρά το ότι ενδοσυνεδριακά είδε νέες κορυφές, ενώ η ΟΡΤΙΜΑ φαίνεται να έχει «ανάψει» μηχανές για νεότερα ιστορικά υψηλά.

Σε ιστορικά υψηλά και η ΜΟΗ, λίγο κάτω από τα 4 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, ενώ και η ΑΡΑΙΓ είδε νέες κορυφές, με επόμενη στάση τα 16€.

Παραμένει αδύναμος ο ΟΠΑΠ, στη ζώνη των 17€, καθώς η μειωμένη ορατότητα μετά τη συνένωση με την Allwyn δεν επιτρέπει επανατοποθετήσεις και ισχυροποίηση θέσεων.

Από τη μεσαία, σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε το ΚΡΙ, επάξια. Η ΒΥLOT δεν πείθει, παραμένοντας κοντά στο «επικίνδυνο» 1€. Τέλος, ο ΟΛΠ δεν δείχνει πρόθυμος να επανέλθει σύντομα, σήμερα δοκίμασε τα 40€ που αφορούν σε σημαντική αντίσταση για τα 43.