Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 0,33% πάνω από τις 2.100 μονάδες

Εβδομάδα συσσώρευσης και ήπιας υποχώρησης για το Γενικό Δείκτη, αυτή που ολοκληρώθηκε σήμερα, αλλά με το ενδιαφέρον για μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης να είναι έντονο.

Οι επενδυτές σήμερα έδειξαν ξανά διάθεση συσσώρευσης και ουσιαστικά το ελληνικό χρηματιστήριο ακολούθησε τις αγορές του εξωτερικού. Προς το τέλος πάντως της συνεδρίασης και λόγω του καλού ανοίγματος της Wall Street βελτιώθηκε η εικόνα και ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε και πάλι τις 2.100 μονάδες.

Τα βλέμματα είχαν στραφεί στις ΗΠΑ και οι επενδυτές περιμένουν την ομιλία του προέδρου της FED στο Jackson Hall, προκειμένου να αποκτήσουν μία καλύτερη εικόνα για την πορεία των επιτοκίων. Οι επενδυτές σύμφωνα με τα ξένα δίκτυα έριξαν λίγο τις προσδοκίες τους για μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο, οι οποίες είχαν αυξηθεί σημαντικά το προηγούμενο διάστημα, λόγω κάποιων θετικών μακροοικονομικών στοιχείων που είχαν δημοσιευτεί.



Στο εσωτερικό η ειδησεογραφία είναι αρκετά περιορισμένη και σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αυτό που κινεί τις μετοχές είναι η προσδοκία και η μεγάλη βελτίωση των χαρτοφυλακίων. Ουσιαστικά οι επενδυτές από τη μία αντλούν ρευστότητα από κερδισμένες θέσεις και τη διοχετεύουν άμεσα σε άλλες μετοχές, από τις οποίες περιμένουν ότι θα δώσουν ανοδική κίνηση.

Λίγες μετοχές ξεχώρισαν σήμερα από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αλλά προς το τέλος αυξήθηκαν. Και στα μικρομεσαία το γενικό συμπέρασμα είναι πως δεν υπήρξαν μεγάλες κινήσεις όπως προηγούμενες μέρες.

Από τη Δευτέρα σταματάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen με κωδικό ΜΥΤΙΛ καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία του squeeze out. Οι δικαιούχοι θα λάβουν μετοχές με κωδικό MTLN.

Τη Δευτέρα θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο τελικό μέρισμα ύψους 0,062 ευρώ οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (+1,15%), η οποία σήμερα έγραψε και νέο ιστορικό υψηλό.

Ιστορικό υψηλό επίσης έγραψε το Αεροδρόμιο Αθηνών (+1,66%), η Σαράντης (+3,24%) και η Κρι-Κρι (+1,47%).

Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 2.103,93 μονάδες με άνοδο 0,33% και καλές συναλλαγές άνω των 192 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόλις 6,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γ.Δ. υποχώρησε 1,04%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,03% κυρίως λόγω της Alpha Bank η οποία πλησίασε τα πολυετή υψηλά της και είχε άνοδο 2,83%. Ακολούθησε η Eurobank (+0,96%), η Κύπρου (+0,79%), η Εθνική (+0,55%) και η Πειραιώς (+0,37%). Καλή εικόνα από Viohalco (+1,68%) και HelleniQ Energy (+1,40%). Λίγες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με απώλειες και συγκεκριμένα η Metlen (-1,67%), η Jumbo (-1,14%), η Coca Cola (-0,96%) και οριακά χαμηλότερα έκλεισαν Lamda, Motor Oil και ΟΤΕ.

Αν και μειωμένο το ενδιαφέρον στα μικρομεσαία, ξεχώρισε η Avax (+5,13%), η Ελλάκτωρ (+4,49%), η Ιντρακόμ (+3,11%) και η Αλουμύλ (+3,01%).

Στον αντίποδα υποχώρησε η Μαθιός 6,86%, η Frigoglass 6,35%, η Intertech 5,12% και η Cairo Mezz 4,20%.