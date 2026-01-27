Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «άλμα» 1,49% έσπασε το φράγμα των 2.300 μονάδων

Με εξαιρετική συμπεριφορά, ακόμα και μετά από 6 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης προσπέρασε τις 2.300 μονάδες μετά από 16 έτη.

Τελικά, έκλεισε σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,49%, έχοντας κινηθεί μόνιμα σε θετικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ακραία, στα 643 εκ. των οποίων μόλις τα 85 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Τραπεζικός Κλάδος ήταν και πάλι πρωταγωνιστής, που παρέα με τις μετοχές του Ομίλου Viohalco εξέπληξε με τα ισχυρά κέρδη.

Επιμέρους, και οι τέσσερις «παλιές» ΕΤΕ (+6,66%), ΕΥΡΩΒ (+4,27%), ΑΛΦΑ (+3,7%) και ΠΕΙΡ (+3,75%) σημείωσαν πολυετή υψηλά, με την BOCHGR σε νέα ιστορικά, ενώ ΟΡΤΙΜΑ και CREDIA έχουν μείνει «πίσω», χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Αντίστοιχα, ΒΙΟ και ΕΛΧΑ υπεραπέδωσαν με κέρδη 3,49% και 4,19% αντίστοιχα, έχοντας πλέον +129% και +112% στις 52 εβδομάδες.

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ΜΟΗ και ο TITC, ενώ εντύπωση προκαλεί η επιμονή της ταλαιπωρημένης ΑΡΑΙΓ στα δικά της, προ μηνών επιτευχθέντα υψηλά (15,02 το ρεκόρ ζωής).

Παρά την υπεραπόδοση πολλών τίτλων, υπήρξαν και τα ..μαύρα πρόβατα, όπως η ΜΠΕΛΑ (-4,15%), ο ΟΠΑΠ (-3,16%) και ο ΟΤΕ (-2,11%), όλες σε χαμηλά μήνα.

Ειδικά για την πρώτη, μάλλον η αγορά προεξοφλεί έξοδο από τον MSCI στις προσεχείς ημέρες, καθώς δεν δικαιολογείται για τόσο καλή εταιρεία μια τόσο κακή συμπεριφορά, που στις συνεδριάσεις του 2026 έχει χάσει 10,7% και συνολικά 23,9% από τις κορυφές του καλοκαιριού.

Επίσης, η πτωτική κίνηση ήρθε με 6 φορές ανώτερο του μεσοσταθμικού τζίρο, πάνω από 1,6 εκατ. χαρτιά.

Μελανό σημείο στη συνεδρίαση ήταν η έλλειψη της διάχυσης της ρευστότητας, καθώς παρά την τόσο υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, υπήρξαν μετοχές που κατέγραψαν πολύ χαμηλη, όπως MTLN (μόλις 11,5 εκατ. ευρώ.), ΕΛΠΕ (2,2 εκατ.) και CENER (4).

Κι ενώ η μεγάλη κεφ/ση ήταν ..λαλίστατη, η μεσαία κινήθηκε αθόρυβα, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις.

Τέλος, σε ιστορικά υψηλά έκλεισε και η REALCONS (+3,29%), με πολύ μεγάλο τζίρο, απόρροια των δύο μεγάλων πακέτων συνολικής αξίας 1,67 εκατ. ευρώ σε τιμή 6,20.