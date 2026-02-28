Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάρτιος με θετικότερη αύρα

Με απώλειες 1,61% ολοκληρώθηκε ο Φεβρουάριος, ένας μήνας που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και πιο στοχευμένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η μεταβλητότητα ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων πλέον απαιτήσεων της αγοράς αναφορικά με την κερδοφορία και την επίτευξη των στόχων των επιχειρηματικών πλάνων καθώς και των επιμέρους αποκλίσεων που καταγράφηκαν. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται σε ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση, δεδομένης της αυξημένης έντασης των επενδύσεων που υλοποιούν ή βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Όσον αφορά την έως τώρα εικόνα της κερδοφορίας, οι τράπεζες αποδείχθηκαν απολύτως συνεπείς τόσο με τις αρχικές τους εκτιμήσεις όσο και με τις απαιτητικές προσδοκίες της αγοράς, καταγράφοντας καθαρά κέρδη άνω των €5 δισ., αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2024.

Η προσοχή της αγοράς εστιάστηκε κυρίως στα απόνερα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, και σε δεύτερο χρόνο στους στόχους της τρέχουσας χρήσης. Τα επιχειρηματικά πλάνα των τραπεζών αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και την ερχόμενη εβδομάδα, είτε μέσω επικαιροποιήσεων σε ειδικές εκδηλώσεις από την Τράπεζα Κύπρου (03/03) και την Τράπεζα Πειραιώς (05/03), είτε στο πλαίσιο συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου.

Δεδομένου ότι η πίεση της αγοράς τον Φεβρουάριο προήλθε κυρίως από τις τραπεζικές μετοχές, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της επενδυτικής ατζέντας στον μήνα που ξεκινάει: από τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο, προς μια πιο δημιουργική και αναπτυξιακή αφήγηση, η οποία θα επαναφέρει στο προσκήνιο καταλύτες όπως η στρατηγική είσοδος νέων επενδυτών και οι ισχυρές επιδόσεις κερδοφορίας. Η επιστροφή στα θεμελιώδη θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των νέων καθώς και την προσέγγιση των διεθνών δεικτών σε όρους αποτίμησης.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης έβγαλε άμυνες και μάλιστα διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την ανοδική επιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης. Η ανακατάληψη των 2.280 μονάδων και η εκ νέου υπέρβαση του κινητού μέσου όρου των 30 ημερών είναι μια πρώτη θετική ένδειξη η οποία θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή του MACD σε θέση αγοράς αν καταφέρει να υπερβεί το. Η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στις 2.331-2.346 μονάδες όπου εντοπίζεται το ισχυρό καθοδικό χάσμα τιμών της συνεδρίασης της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου την οποία ακολούθησαν δύο εξίσου ζωηρές πτωτικές ημέρες.

Ενδεχομένως η κάλυψη του καθοδικού κενού να δώσει εκ νέου ώθηση στο Γενικό Δείκτη, δένοντας το διάγραμμα με στόχο πλέον την επαναπροσέγγιση των φετινών υψηλών. Αν και με βάση την επικρατούσα διαγραμματική εικόνα η στόχευση των φετινών υψηλών δεν είναι ακόμα «τεχνικά ώριμη», η συσσώρευση πάνω στον κινητό μέσο των 30 ημερών απορρόφησε σημαντική προσφορά και κινητοποίησε δυνάμεις έξω από το σύνηθες πεδίο των τραπεζικών μετοχών οι οποίες είναι αποφορτισμένες από υπερτιμήσεις μετά την πρόσφατη διόρθωση τους. Συμπερασματικά, ο Μάρτιος ξεκινάει με καλύτερες προϋποθέσεις έχοντας τιμολογήσει αστοχίες ή καθυστερήσεις σε επιχειρηματικά πλάνα και δυνητικές ροές κεφαλαίων που κατά περίπτωση αποτελούν ευκαιρίες αγορών.