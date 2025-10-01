Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές, ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ και ΟΤΕ

Με ευκταία ανθεκτικότητα ξεκίνησε ο Οκτώβριος, και για άλλη μια φορά το ελληνικό Χρηματιστήριο απέδειξε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επενδυτικής προτίμησης.

Παρά την κινδυνολογία αφορούσα στο shutdown των ΗΠΑ και τη συν αυτώ αδύναμη συμπεριφορά των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών και των συμβολαίων τους, από νωρίς το πρωί, ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο δεν ακολούθησε πτωτικά, αλλά κατάφερε να μετατρέψει γρήγορα το μουδιασμένο άνοιγμα (με κινήσεις γύρω από το αμετάβλητο), σε ευρεία επικράτηση των αγοραστών.

Εν τέλει, τερμάτισε στα υψηλά ημέρας, κινούμενος ανοδικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, κλείνοντας στο +1,08% στις 2056 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 184 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 37 στο κλείσιμο, με τα 29 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο συντηρήθηκε το ανοδικό βραχυπρόθεσμο momentum με πρώτο στόχο τις 2080 μονάδες και άξονα περιστροφής τις 2020-2022 μονάδες, στήριξη που δοκιμάστηκε σε 7 συνεδριάσεις (5, 8, 9, 17, 22, 26 και 30 Σεπτεμβρίου).

Οίκοθεν νοείται ότι ενδεχόμενη απώλεια του προαναφερθέντος επιπέδου θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση των ρευστοποιήσεων, με επόμενο βασικό επίπεδο τις 1950, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του ανοδικού σεναρίου.

Η σημερινή ανοδικότητα υποστηρίχτηκε αφενός από τις τραπεζικές μετοχές, και δη τις ΕΤΕ (+3,48%), ΑΛΦΑ (+1,47%), ΠΕΙΡ (+3,27%) και ΕΥΡΩΒ (+2,29%), με τις δύο πρώτες να προσπερνούν το υψηλό του Σεπτεμβρίου και την τρίτη να καταγράφει νέο πολυετές τέτοιο˙ αφετέρου από τη σταθεροποιητική τάση σε ΔΕΗ (+2,71%), ΟΤΕ (+0,68%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16%) και ΜΠΕΛΑ (+0,96%).

Και μάλιστα, η πολύ καλή συνολική εικόνα κάλυψε και την -για άλλη μια συνεδρίαση- αδύναμη συμπεριφορά της δεικτοβαρούς ΕΕΕ (-0,75%), που απογοήτευσε παραμένοντας σε χαμηλά εξαμήνου.

Χλιαρή ήταν και η MTLN (-0,75%), που συνέχισε πιεσμένη στο επίπεδο των 47-47,50€, και μολονότι έχει χάσει 10€ από τις ιστορικές κορυφές του Αυγούστου, μολαταύτα δεν βρίσκει πατήματα. Να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν επίπεδο αντέχει για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αναδεικνύοντας την εκείθεν αυξημένη ζήτηση.

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε η CENER (+2,79%), ενώ και ο AKTR (+1,28%) κατέγραψε νέα κορυφή στα … € με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα … χιλιάδων τεμαχίων. Στα ..αζήτητα η πάντα ενδιαφέρουσα ΑΡΑΙΓ (-0,45%), για πολλοστή συνεδρίαση παραμένει «σιωπηλή» σε νέα χαμηλά μήνα.

Η ΒΙΟΣΚ (Unibios, +2,21%) αντέδρασε ανοδικά με αφορμή τα ισχυρά αποτελέσματά της, με πιθανότητες να συνεχιστεί το προτερόχρονο τετράμηνο ισχυρό ράλι Απριλίου-Αυγούστου. Η μετοχή είχε κερδίσει 160% στο προαναφερθέν διάστημα, έχοντας επαναφέρει τη μετοχή από την απαξίωση σε υψηλά 13 ετών.

Η διορθωτική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να εκληφθεί ως «τελευταία» ευκαιρία πριν η μετοχή δει τα 4, ωστόσο θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η «ασταθής» και επικίνδυνη συμπεριφορά, με την εμπορευσιμότητα να είναι μεν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη πολλών περασμένων ετών, όμως και πάλι είναι έρμαιο ειδησεογραφίας, φημολογίας ή ακόμα και χειραγώγησης.

Νέα ιστορικά χαμηλά κατέγραψε η ταλαιπωρημένη QUALCO (-3,64%), παρά το γεγονός ότι επέδειξε βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Στο -15% από την πρόσφατη εισαγωγή της στο ΧΑ.

Η ΠΡΟΦ (+4,69%) τίμησε τη στήριξη των 6,80€, η οποία έχει αντέξει έξι συνεδριάσεις εντός του Σεπτεμβρίου. Η σημερινή αντίδραση, όπως και οι πρόσφατες προηγούμενες δεν πείθει λόγω της μέτριας συναλλακτικής δραστηριότητας που τη συνόδεψε, ωστόσο είναι προφανές ότι στο εν λόγω επίπεδο βγαίνει συνέχεια και διακριτικά η απαιτούμενη ζήτηση, ώστε η ΠΡΟΦ να δει τα 8 ευρώ, με αντίσταση τη ζώνη των 7,30-7,40.