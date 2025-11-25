Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,05% με «οδηγούς» Aegean και Metlen

Συνεδρίαση δύο ταχυτήτων ήταν η σημερινή, καθώς το πρώτο μισό ήταν αδιάφορο ενώ το δεύτερο μισό χαρακτηρίστηκε από σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πέριξ του αμετάβλητου μέχρι τις 14:00, όπου σημειώθηκαν και 6 εναλλαγές προσήμου˙ έκτοτε, έλαβε χώρα μια συντονισμένη προσπάθεια των αγοραστών, οι οποίοι επικράτησαν μέχρι το τέλος, οδηγώντας τον Δείκτη σε υψηλά ημέρας, με κλείσιμο στο +1,05% στις 2.087,2 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 223 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 48 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Άνευ ετέρου, πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η MTLN (+5,25%), με συμπρωταγωνίστριες τις ΑΡΑΙΓ (+3,6%), ΔΕΗ (+2,94%) και ΕΕΕ (+2,91%).

Η πιεσμένη μετοχή της MTLN κατάφερε να σημειώσει την καλύτερη συνεδρίαση από την 11η Αυγούστου, όταν και κέρδιζε +7,19% σημειώνοντας -τα τότε- ιστορικά υψηλά στα 55€ (σημείωσε και 56,40 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση).

Η αγοραστική έκρηξη συνοδεύτηκε από υψηλό τζίρο (όχι ακραίο) περ. 633 χιλ. τεμαχίων, που συνιστά το 130% του μεσοσταθμικού, αποτυπώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Και πώς να μην έχει, εξάλλου, ενδιαφέρον η μετοχή μιας εταιρείας που παραδίδει συνεχώς ισχυρά θεμελιώδη, ενώ και όλες οι εξελίξεις των τελευταίων πολλών μηνών συνηγορούν σε μια διοίκηση που, σε αδρές γραμμές, «ξέρει τί κάνει και πού πάει».

Υπενθυμίζοντας ότι όλες οι εκθέσεις-αναλύσεις συγκλίνουν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές-στόχους.

Η ΑΡΑΙΓ, επίσης μια υποτιμημένη μετοχή, ξεκίνησε κάτι ενδιαφέρον με τη σημερινή αγοραστική έκρηξη, μιας και προσπέλασε πειστικά τα 14,20 με πάνω από 3,6 εκατ. ευρώ τζίρο, που συνιστούσαν και μια αντίσταση στον δρόμο για τα 16,60. Αν και ο στόχος φαίνεται σε νέα ιστορικά υψηλά, απέχει «μόλις» 16%.

Για τη ΔΕΗ, τα πράγματα είναι απλά, μιας και διανύει την έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, με κέρδη 42% από 1/1, εντός μιας πολύ ποιοτικής ανόδου, και χωρίς καμία διάθεση για σοβαρή διόρθωση. Η μετοχή σημείωσε σήμερα νέα υψηλά 17 ετών.

Τέλος, η ΕΕΕ απέδειξε γιατί θεωρείται αμυντική και συνάμα αξιόλογη τοποθέτηση. Παρά τις πιέσεις των περασμένων εβδομάδων και τα... αδικαιολόγητα 38€, καταφέρνει σιωπηλά να επιστρέψει πάνω από τα 43, με πιθανότητα να δει νεότερα ιστορικά υψηλά στα 47.

Κατά τα λοιπά, οι μετοχές του Ομίλου Viοhalco ΒΙΟ και CENER πιέστηκαν, τα ΕΛΠΕ έχασαν ξαφνικά το θετικό momentum, ενώ και η CREDIA προσπάθησε να δώσει μια ..ιδέα για το τί θα επακολουθήσει, εφόσον βελτιωθεί η εικόνα στις τραπεζικές μετοχές. Από τη μεσαία κεφ/ση, τα ΕΧΑΕ δεν συνέχισαν το αγοραστικό κρεσέντο της χθεσινής συνεδρίασης, ενώ στον αντίποδα, ο ΑΒΑΞ υπεραπέδωσε σε υψηλά μήνα και ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνέχισε έντονα ανοδικά με ώθηση από την επικείμενη ισχυρή χρηματική διανομή.