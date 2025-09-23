Χρηματιστήριο Αθηνών: Kέρδη 1% με αγοραστικό κρεσέντο στις τράπεζες - Νέα ιστορικά υψηλά για CENER, απώλειες για MTLN

Ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο και σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, υπεραποδίδοντας έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ δοκίμασε ενδοσυνεδριακά την κρίσιμη αντίσταση των 2070 μονάδων (υψηλό ημέρας 2071,52) χωρίς επιτυχία.

Τελικά, κατάφερε να καταγράψει κέρδη της τάξης του +1% στις 2063 μονάδες, κοντά στα υψηλά ημέρας, με 72 μετοχές να τερματίζουν σε θετικό έδαφος, έναντι 45 πτωτικών και 34 αμετάβλητων.

Κι έτσι, ο Δείκτης οριακά προσπερνά το προηγούμενο τοπικό υψηλό των 2062,73 μονάδων της 12ης Σεπτεμβρίου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 175 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 32 στο κλείσιμο, με τα 8 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση συνεχίζεται.

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε η ασταμάτητη CENER, με κέρδη ημέρας 2,82%, αισίως στην κεφαλαιοποίηση των 2,6 δισ. ευρώ. Κι έτσι, η θυγατρική παραμένει μεγαλύτερη από τη μητρική ΒΙΟ των 1,85 δισ. και υπερδιπλάσια της επίσης θυγατρικής ΕΛΧΑ (μόλις 1,1 δισ. ευρώ). Βέβαια, η σύγκριση των τριών είναι μάταιη, μιας και η CENER υπεραποδίδει πολλές φορές έναντι των άλλων δύο, ακόμα κι αν οι δύο τελευταίες έχουν βρεθεί σε πολυετή υψηλά.

Εντύπωση προκάλεσε (για άλλη μια φορά) η συντονισμένη ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών. Παρά το μέτριο αγοραστικό ενδιαφέρον σε πολλά χαρτιά, όλος ο κλάδος υπεραπέδωσε, ενδεικτικά η ΠΕΙΡ (+2,23%) επέστρεψε σε υψηλά μήνα, απέχοντας μόλις 2,5% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή της υψηλά, όντας και η πιο ανθεκτική από όλες. Επί παραδείγματι, η ΑΛΦΑ απέχει 8%, η ΕΤΕ 9% και η ΕΥΡΩΒ 7%.

Αντιδιαμετρικά, η MTLN (-1,3%) συνέχισε να πλαγιολισθαίνει, χάνοντας πλέον και τα 50€. Βέβαια, δεν θα μπορούσε κανείς να ..παραπονεθεί για τα χαμένα 5€ από την κορυφή, μιας και πέρυσι τέτοια εποχή έγραφε 35€ και πριν τρία έτη διαπραγματευόταν στα 13. Ωστόσο, μια πίκρα πλανάται για το απότομο πλαγιοκόπημα, με τη μετοχή να έχει εισέλθει στην τέταρτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα.

Ίσως «πληρώνει» το ότι δεν επικοινωνήθηκε καλά η έκτακτη ζημία στο εξάμηνο (στον τομέα κατασκευής ενεργειακών έργων), όμως ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, η μετοχή θεωρείται «φθηνή» με μεγάλα περιθώρια ανόδου, ενώ και η εταιρεία κινείται σε τροχιά νέων ρεκόρ για το 2025, με πυλώνες το ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, την υψηλή ζήτηση ρεύματος και την ανάκαμψης του M Power Projects, τα έργα αποθήκευσης (BESS), τα οποία θεωρούνται το επόμενο μεγάλο στοίχημα, αλλά και τις Παραχωρήσεις.

Απολαυστική και η ΜΕΒΑ (mevaco, +0,78%), σε νέα υψηλά 25ετίας, διανύοντας τον 8ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με κέρδη 65% εντός του 2025, σήμερα με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από 13 χιλ. τεμάχια, υπερτετραπλάσια του μέσου όρου της.

Τέλος, το πάντα ενδιαφέρον ΚΡΙ (-1,47%), προσπαθεί να βρει πατήματα στη ζώνη των 17,40-50€, διορθώνοντας σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά των 20,75€, επίσης επηρεασμένο από τα «χλιαρά» αποτελέσματα α’ εξαμήνου.