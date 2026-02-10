Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,72% στο κλείσιμο- Στις 2.345 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Οι αγοραστές έκαναν δειλά την εμφάνισή τους στη σημερινή ανοδική συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ωθώντας τον Γενικό Δείκτη να κλείσει με κέρδη 0,72% στις 2.345 μονάδες.

Αναχαιτίζοντας, έτσι, τις πιέσεις, που είχαν προκαλέσει ένα τριήμερο πτωτικό σερί.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 273 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης, με τη σημερινή ανοδική αντίδραση, κατάφερε να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο (βραχυπρόθεσμης αξίας) επίπεδο των 2.310 μονάδων, που δοκίμασε αρκετές φορές στις προηγούμενες λίγες συνεδριάσεις, ώστε να φαντάζει λογικό ότι κάτω από εκεί θα επιταχυνθούν οι πιέσεις.

Πιέσεις που βρίσκουν έρεισμα στην αρνητική εξέλιξη στη MTLN, που όπως και να το κάνουμε επηρεάζει τους εμπλεκομένους, αν αναλογιστούμε μάλιστα και την προτερόχρονη παρατεταμένη πλαγιοπτωτικότητα που είχε ήδη εξουθενώσει την αγορά.

Εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό ταμπλό σήμερα κράτησε ισορροπίες, με βασικό πρωταγωνιστή τη δεικτοβαρή ΕΕΕ (+3,68%), που όχι μόνο υπεραπέδωσε, αλλά σημείωσε και νέα ιστορικά υψηλά. Αφορμή, ή καλύτερα επιβεβαίωση για την επενδυτική της αξία απετέλεσε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2025, που ακόμα και χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση από την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Αφρικής (75%), υπήρξε βελτίωση όλων των μεγεθών και με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Άμυνες έβγαλε και ο ΣΑΡ (+2,51%), που πλησίασε τα προ μηνών επιτευχθέντα δικά του ιστορικά υψηλά, κάνοντας όσους βγήκαν στην περιοχή των 12,20-12,30 να μετανιώνουν που άφησαν ένα τόσο ποιοτικό χαρτί.

Από την άλλη, η προαναφερθείσα MTLN (αμεταβλ.) δεν κατάφερε να πείσει, και ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα να μην μπορεί να βρει σοβαρές στηρίξεις. Η μετοχή χάνει πλέον 35% από τα ιστορικά υψηλά του 2025, και τα 32€ «χάσκουν» απειλητικά.

Πολύ κακή και η συμπεριφορά της BYLOT, που για δεύτερη φορά από την ΑΜΚ της καταρρέει στη ζώνη του 0,90 (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,912€), ευτυχώς μαζεύτηκε στο κλείσιμο με μόλις -1,1% απώλειες. Η μετοχή, διαγραμματικά, βρίσκει τις στηρίξεις που «πρέπει», υπενθυμίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα ..ελαφρύ χαρτί.

Στον αστερισμό των αποφάσεων του MSCI (αργότερα, σήμερα, οι ανακοινώσεις) κινήθηκαν οι ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και BOCHGR, μιας και η βραχυπρόθεσμη έξαρση υποστηρίχτηκε από ένα τέτοιο θετικό σενάριο (μεσοπρόθεσμα, και οι τρεις είναι αξιόλογες).

Επίσης, ο ΟΠΑΠ εξαρτάται από τις εξελίξεις, περισσότερο, μιας και όλη μερα αναμένοντο επίσημα δεδομένα για το ποσοστό των μετόχων που θα ασκούσουν το δικαίωμα εξόδου (τελικά, το 6,7%), εν μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας ότι η Allwyn πούλησε πάνω από 1.2 εκατ. μετοχές ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18€ (λίγο κάτω από 22 εκατ. ευρώ) για το διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών στα τέλη Δεκεμβρίου. Προς το παρόν, αυξάνουν οι πιθανότητες ο ΟΠΑΠ να «πέταξε» έξω τους βραχυπρόθεσμους, και με σημαία την επαναγορά ιδίων (που βελτιώνει τη θέση των υφιστάμενων μετόχων) έκλεισε σε υψηλό ημέρας με κέρδη 3,4%.

Κατά τα λοιπά, οι τραπεζικές μετοχές ακολούθησαν χλιαρά την υπόλοιπη αγορά, με τον ΔΤΡ να υπολείπεται της απόδοσης του ΓΔ˙ ωραία αντίδραση έβγαλε η ΠΕΡΦ, που «δουλεύεται» με στοπ κάτω από 7,80 και επόμενο στόχο τα 9,20˙ υπεραπέδωσε η ΑΛΜΥ σε νέα υψηλά 23 ετών˙ η EVR προσπαθεί να βρει δυνάμεις για τα 2,80.

Επίσης, ένα ενδιαφέρον «μικρομεσαίο» χαρτί, η ΙΝΛΙΦ, έβγαλε κίνηση +3,63%μετά το σωρευτικό -10% από τα δικά της ιστορικά υψηλά, προφανώς αμυντικό και μεσο-μακροπρόθεσμης στόχευσης, και «της μόδας» μιας και ο ασφαλιστικός κλάδος σιγοβράζει όσο ο τραπεζικός ..τον καλοβλέπει.