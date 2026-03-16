Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,26% παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις

Δύο ταχυτήτων η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές κατάφεραν να κερδίσουν μια φαινομενικά χαμένη συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης, στις πρώτες ώρες, ήταν αδύναμος, πλαγιολισθαίνοντας έως και το ενδοσυνεδριακό -1%.

Μια πλαγιολίσθηση που -όπως απεδείχθη και στη συνέχεια-, επήλθε λόγω της απουσίας κρίσιμης μάζας, παρά σε τάση αποεπένδυσης.

Έκτοτε, σταδιακά τα πράγματα βελτιώθηκαν, και σε συνδυασμό με τη δυναμική των λοιπών αγορών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ο Δείκτης σκαρφάλωσε σε θετικό έδαφος, για να κλείσει κοντά στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,26%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, κάτι που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η διστακτικότητα παραμένει.

Και σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Δείκτης συντηρείται σε εύρος τιμών μεταξύ 2.050-2.190 μονάδων, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραπεζικός Δείκτης κατάφερε να βγάλει αντανακλαστικά, απομακρυνόμενος από την κρίσιμη ζώνη των 2250-2260 μονάδων που πάλι σήμερα φλέρταρε, υπενθυμίζοντας αφενός ότι το εν λόγω επίπεδο αφορά στα χαμηλά της κίνησης και παραμένει το σημείο αναφοράς βραχυπρόθεσμα˙ αφετέρου, ότι ήταν ο πιο «ανυπόμονος», μιας και σήμερα απείχε ελάχιστα από εκεί, την ίδια ώρα που ο Γενικός δεν έχει καν πλησιάσει, κρατώντας ..χαρακτήρα.

Εξ αυτού προκύπτει και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές, μιας και φαίνονται έντονα πιεσμένες και με τα (δυνητικά) μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, εάν επιτέλους εξομαλυνθούν τα πράγματα.

Όπως έντονα πιεσμένος είναι και ο TITC, χωρίς προφανή λόγο, μιας και χάνει 25% από τα ιστορικά υψηλά λίγων προηγούμενων μηνών, με τα αυριανά αποτελέσματα να αναμένεται να σπάνε κάθε ρεκόρ.

Για τους άλλους «χαμένους» της περιόδου, MTLN και ΟΠΑΠ, η αγορά φαίνεται να έχει βγάλει την ετυμηγορία της, η μεν πρώτη να τιμωρείται για τα επικοινωνιακά λάθη της διοιίκησης, ο δε δεύτερος πλέον να είναι ο άγνωστος ξένος του ΧΑ, μιας και δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη νέα οντότητα Allwyn.

EΛΠΕ και ΜΟΗ συνέχισαν ακλόνητες σε πολυετή (η πρώτη) και ιστορικά (η δεύτερη) υψηλά, εκμεταλλευόμενες τη συγκυρία με τις τιμές του πετρελαίου, έχοντας σώσει αρκετά χαρτοφυλάκια από τη λαίλαπα της γεωστρατηγικής κρίσης.

Όπως εξάλλου και οι ΕΕΕ και ΟΤΕ, αμφότερες ελάχιστα πιεσμένες, αποδεικνύοντας την αμυντική τους φύση.

Από τη μεσαία κεφ/ση, η BYLOT άντεξε τις πιέσεις γύρω από το 0,90€, εν όψει και της ΓΣ που πιθανόν να δώσει πολλές απαντήσεις, ενώ το ΚΡΙ πιέστηκε σήμερα αλλά άντεξε μέχρι το τέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα έχει διάφορες εξελίξεις που θα επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα, κυρίως από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών. Ενδεικτικά, από τη Fed και την Κεντρική Τράπεζα Καναδά αναμένονται ανακοινώσεις την Τετάρτη, από τις Κεντρικές Τράπεζες Ευρώπης, Αγγλίας, Ελβετίας και Ιαπωνίας την Πέμπτη.