Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτόκια και στο βάθος Santa rally

Με μικρά κέρδη έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον στήριξε τα επίπεδα της αγοράς, παρά τη μείωση των μέσων ημερήσιων συναλλαγών και τη χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Ο θετικός απόηχος των εταιρικών παρουσιάσεων στα επενδυτικά συνέδρια που διεξάγονται αυτή την περίοδο λειτούργησε υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα, φέρνοντας στο προσκήνιο μετοχές κυρίως του εμποροβιομηχανικού κλάδου, οι οποίες εμφανίζουν ισχυρή μεσο - μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική.

Η τρέχουσα περίοδος είναι εκ φύσεως επιλεκτική, καθώς συνδέεται με την αναδιαμόρφωση των επενδυτικών τοποθετήσεων ενόψει της νέας χρονιάς, γεγονός που αποτυπώνεται και στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων αναμένεται να συνεχιστούν, δίνοντας προβάδισμα σε εταιρείες με επικαιροποιημένα επιχειρηματικά πλάνα, ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις και σαφή ορατότητα κερδοφορίας.

Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε τροχιά καταγραφής ήπιων εβδομαδιαίων κερδών από την αρχή του Δεκεμβρίου.

Το ράλι αυτής της εβδομάδας στηρίζεται στις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FED την προσεχή Τετάρτη.

Στην τελευταία συνεδρίαση της τον Οκτώβριο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β. στο εύρος 3,75% - 4,00%. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων, η οποία εγκρίθηκε με ψήφους 10 - 2. Στο διάστημα που μεσολάβησε ο πρόεδρος της FΕD, Jerome Powell, είχε δηλώσει ότι μια μείωση τον Δεκέμβριο δεν είναι «δεδομένη» ενώ τα πρακτικά έδειξαν διαφωνίες μεταξύ των τραπεζιτών ως προς το αν αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο μια επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας ή ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Αρχικά, οι πιθανότητες για μείωση τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στο 30%. Ωστόσο, οι πιο «μετριοπαθείς» δηλώσεις της Fed και τα πιο αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας έκαναν τις αγορές να προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα 87% μείωση κατά 25 μ.β., στο εύρος 3,50% - 3,75%.

Οι αγορές προεξοφλούν επίσης δύο επιπλέον μειώσεις των 25 μ.β. μέσα στο 2026 ενώ μια τρίτη μείωση (2,75% -3,00%) έχει πιθανότητα 50%. Η συνεδρίαση της FED είναι το κεντρικό χρηματιστηριακό γεγονός του μήνα και πιθανότατα να προσδιορίσει κλίμα και χρηματιστηριακές διαθέσεις ως το τέλος του έτους αν δεν υπάρξουν άλλες εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε τη φάση συσσώρευσης στη ζώνη των 2.100 μονάδων, χωρίς να μεταβληθούν ουσιαστικά τα διαγραμματικά δεδομένα, παραμένοντας αγορασμένος σύμφωνα με το σύνολο των βασικών τεχνικών δεικτών.

Η επιμονή των τιμών πέριξ των 2.100 μονάδων έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό «ανόδου εν αναμονή», καθώς οι όποιες διορθωτικές κινήσεις απορροφώνται γρήγορα, χωρίς να προσφέρονται ουσιαστικές ευκαιρίες επανατοποθέτησης σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Παρότι η ανοδική κίνηση της αγοράς δεν υποστηρίζεται ακόμη από μεγαλύτερο συγχρονισμό και συμμετοχή των επιμέρους δεικτοβαρών τίτλων, οι αγοραστές διατηρούν τον έλεγχο των συνεδριάσεων με σχετική άνεση, επιβεβαιώνοντας τη θετική τάση.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η φετινή χρονιά φαίνεται πιθανό να επιφυλάσσει ακόμη ένα ετήσιο υψηλό πριν από τη λήξη της, όπως υποδηλώνουν τα «ευοίωνα» τεχνικά σήματα, το ανοδικό περιθώριο των ταλαντωτών και η μικρή απόσταση που χωρίζει τον Γενικό Δείκτη από τις 2.135 μονάδες της 14ης Αυγούστου.