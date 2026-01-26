Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι αγοραστές με πρωταγωνιστή τη Cenergy - Νέες απώλειες στη Metlen

Θετικά ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παρά το χλιαρό άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης μπήκε γρήγορα σε περιοχή κερδών και τελικά κατέγραψε κέρδη 0,64%, κλείνοντας σε υψηλά ημέρας και νέα υψηλά 16 ετών.

Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι έχει κλείσει 6 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, επί συνόλω 10 στις τελευταίες 11.

Παράλληλα, για άλλη μια φορά, υπεραπέδωσε έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών δεικτών, με τον -ενδεικτικά- γερμανικό DAX40 να περιφέρεται πέριξ του μεταβλητού με οριακές εξάρσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Συν αυτώ, το κλίμα στο ΧΑ υποστηρίχτηκε και από τη Wall Street, που συντήρησε το θετικό της momentum, και τον S&P500 να καταγράφει κέρδη 0,5%, πολύ κοντά στα δικά του ιστορικά υψηλά.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ισχυρή, στα 287 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πέραν από τη συνολική εικόνα, η οποία παραμένει θετική, είχε ενδιαφέρον η εξέταση επιμέρους μετοχών, με την πρωθύστερη παρατήρηση ότι τα πρόσημα ήταν μικτά.

Καταρχάς, ο τραπεζικός κλάδος υπεραπέδωσε. Με μπροστάρη τη δεικτοβαρή ΑΛΦΑ (+2,78%), το αγοραστικό ενδιαφέρον συντηρήθηκε αμείωτο, παρά το ότι ήδη ο ΔΤΡ κερδίζει 15,8% από 1/1 (ΓΔ +7,4%) και οι μετοχές καταγράφουν πολυετή ή και ιστορικά (BOCHGR) υψηλά.

Ειδικότερα, όμως για την BOCHGR (+3,65%), είδε σήμερα για πρώτη φορά τα 9€ (εκλεισε πιο ψηλά), προσφέροντας εξαιρετικό μίγμα απόδοσης-κινδύνου, θεωρώντας ότι είναι η μοναδική τόσο «αμυντικών» χαρακτηριστικών και χρηματοοικονομικής υγείας.

Έπειτα, oι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου έδωσαν ρεσιτάλ. Η CENER (+4,83%), σημείωσε το ένατο (!) ιστορικό υψηλό στις πρώτες 16 συνεδριάσεις του 2026˙ η ΒΙΟ (+5,7%) σημείωσε την καλύτερη απόδοση στο 25άρη και το συμβολικής σημασίας +100% στο εξάμηνο˙ η ΕΛΧΑ ακολούθησε (+2,2%), έχοντας σοβαρές προοπτικές για συνέχιση, μιας και παραμένει η πιο «φθηνή» από τις τρεις.

Ο TITC, επίσης σε νέα ιστορικά υψηλά (τα 7α, εφέτος) με κέρδη +3,25% και παρά την ανοδική κούρσα του 2025, για πρώτη φορά στα 4,5 δισ. ευρώ κεφ/ση.

Εντυπωσιακή και η ΑΡΑΙΓ (+1,09%), με πάνω από 250 χιλ. χαρτιά να συναλλάσσονται, που μετά από τον πολύμηνο λήθαργο επέστρεψε, δικαίως, στα ιστορικά της υψηλά (υπολείπεται 1,7%), με επόμενο στόχο τα 16 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να δούμε ..έκτροπα πάνω από τα 20.

Αργά και σταθερά, ο ΔΑΑ αναρριχήθηκε πάνω από τα 11,5€ για πρώτη φορά στη (μικρή) του ζωή.

Η ΔΕΗ (+1,09%), αθόρυβα, κοιτάει κατάματα τη ζώνη των 20€, πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2008, με τις γνώμες να συγκλίνουν σε μια προσέγγιση των 25 εν ευθέτω χρόνω.

Απεναντίας, η MTLN (-1,15%) παραμένει σιωπηλή, έχοντας εγκλωβίσει πολλά επενδυτικά κεφάλαια, πάντα εντος της ζώνης 40-45 ευρώ και με προφανή τα σημάδια εκνευρισμού από τους κατέχοντες. Ειδικά σε μία αγορά που σκαρφαλώνει αγόγγυστα από το ένα υψηλό στο νεότερο, το να μένει πίσω μια τέτοια επιλογή είναι -το λιγότερο- ατυχία.

Από τη μικρομεσαία κεφ/ση, ο ΛΑΒΙ ..έσπασε τα κοντέρ, καθώς μόλις είδε τιμές πάνω από το ψυχολογικής σημασίας 1€ (την Παρασκευή) ξεκίνησε το αγοραστικό κρεσέντο, κλείνοντας με κέρδη 14,42%.

Δυνατή και η ΜΕΒΑ (+8,38%), σε υψηλά 25ετίας, συνεχίζει αμέριμνη το ανοδικό της ταξίδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμυντική, κατά τ’ άλλα, μετοχή, αποτιμάτο στο1€, δέκα χρόνια πριν, ενώ πλέον, με στήριξη τα 9 (αν τυχόν πισωγυρίσει), μπορεί να δει τα 11.