Χρηματιστήριο Αθηνών: Εναλλαγές προσήμων με τελικούς νικητές τους αγοραστές

Μετά από έξι εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει θετικά, έστω και με μικρά κέρδη της τάξεως του 0,20%, στις 2.090,64 μονάδες.

Ακόμα και το ανώτατο και κατώτατο όριο της σημερινής συνεδρίασης (από +0,49% έως -0,44%) υποδεικνύει χαμηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με την αγορά να μοιάζει ότι «ντύνεται χριστουγεννιάτικα», ρίχνοντας σταδιακά τους τόνους.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 172 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κρίσιμη παραμένει η παρατήρηση της αδυναμίας των αγοραστών να ανέβουν πάνω από τη ζώνη των 2.105 μονάδων (ενδοσυνεδριακό 2.097 μονάδες). Μια ζώνη που αφορά σε σημαντική αντίσταση, της οποίας η ισχύ έχει επιβεβαιωθεί στις συνεδριάσεις της 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας και 3ης Δεκεμβρίου.

Επομένως, αν και οι μεσοπρόθεσμης αξίας παράγοντες που τροφοδοτούν την πολύμηνη τάση είναι εν ισχύ, φαίνεται να εκλείπει η λεπτομέρεια που θα εκκινήσει το νέο ανοδικό κύμα.

Επιμέρους, η CREDIA (+2,38%) συνέχισε ανθεκτική, υπενθυμίζοντας ότι εχθές κατάφερε αφενός να κατοχυρώσει νέα υψηλά μήνα, αφετέρου να προσπελάσει την αντίσταση των 1,54€ με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, και αν βοηθήσει το γενικό κλίμα μπορεί να δει τα 1,98, με πρώτη στάση τα 1,62.

Κρίσιμη διάσπαση επέτυχε και ο ΣΑΡ, που έχει υποτιμηθεί υπέρμετρα σε σχέση με τον αμυντικό του χαρακτήρα. Καταρχάς, βρέθηκε να χάνει έως και 21% σε τρεις μόλις μήνες, διορθώνοντας από τα ιστορικά υψηλά στα τέλη Αυγούστου. Για τους λάτρεις των στατιστικών, ο ΣΑΡ έχει υποστεί 3 σωρευτικές βυθίσεις εντός της παρατεταμένης ανόδου από τον Οκτ. 2023: -20% την Άνοιξη του 2023, -24% το καλοκαίρι του 2024, και το πρόσφατο (-21%).

Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, τα στατιστικά είναι με το μέρος όσων θεωρούν ότι η πλαγιολίσθηση του ΣΑΡ έχει τελειώσει, και σήμερα έδωσε ένα πρώτο δείγμα δυναμικής. Ο μεγάλος στόχος για το 2026 είναι τα 16,60-16,90€, περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η ΜTLN σταθεροποιήθηκε πάνω από 43€, και το trade «δουλεύεται» με βραχυπρόθεσμη έξοδο κάτω από 42,50, με πρώτο στόχο την επαναφορά στα 44,70 που αφορά στην πρώτη αντίσταση, και -γιατί όχι- να κλείσει το έτος πέριξ των 47.

Η ΟΡΤΙΜΑ παρέμεινε μακριά από το επικίνδυνο επίπεδο 7,55-7,60, που έχει αντέξει εννέα φορές το τελευταίο τετράμηνο (συνεδριάσεις 11-12-13/08, 02-03-04/09, 21/11, 01/12 και 3/12). Η τρέχουσα σωρευτική απομείωση (-16% σε λιγότερο από δύο μήνες) είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΟΡΤΙΜΑ, ίση με εκείνη του Ιουλίου, ενώ έχουν προηγηθεί η μεγάλη -27% εν μέσω δασμολογικής πολιτικής ΗΠΑ (liberation day Απριλίου 2025) και εκείνη η -22% στον Αύγουστο του 2024.

Σε ..φιάσκο αναδεικνύεται η φημολογία για έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη της BOCHGR, με τη μετοχή να αντέχει στις ρευστοποιήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, προς το παρόν, ενώ τα 7,80€ οριοθετούν και το ανοδικό τέμπο της μετοχής, στον δρόμο για τα 8,80.

Ο ΑΚΤR παραμένει για 18η συνεδρίαση εντός της συσσώρευσης στην κορυφή του, στη ζώνη 9-9,40, έτοιμος να δει τα 11€.