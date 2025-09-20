Χρηματιστήριο Αθηνών: Εγρήγορση και αναμονή

Η εγχώρια αγορά έχασε έδαφος την εβδομάδα που πέρασε διατήρησε ωστόσο μια απόσταση ασφαλείας από τις κομβικές 2000 μονάδες. Το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν σαφώς πιο επιλεκτικό καθώς η αίσθηση που αφήνουν τα αποτελέσματα δεν είναι καθολικά θετική.

Παρόλα αυτά στο σύνολο η συνεισφορά των θυγατρικών της Βιοχάλκο καθώς και η μητρική εταιρία αναπτέρωσε τις ελπίδες για μια χρήση ανάλογη με τα ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας που καταγράφηκαν το 2024.

Στις 51 εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει ως τώρα ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 4,3%, τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 3,8% και η καθαρή κερδοφορία οριακά μειωμένη κατά 1,3%. Αν εξαιρεθεί από την περίμετρο ο ενεργειακός κλάδος η εικόνα δείχνει πολύ καλύτερη με τα καθρά και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 19%, γεγονός που αποτελεί μια καλή ένδειξη για τα μερίσματα που θα μοιραστούν και την επόμενη χρονιά.

Ήδη τα ανακοινωμένα προμερίσματα που θα μοιραστούν ως το τέλος του 2025 έχουν υπερβεί τα 750 εκατ. ευρώ, μια επίδοση πρωτοφανής στην ιστορικότητα του τετάρτου τριμήνου του ΧΑ.

Η περίοδος που ξεκινάει από τη Δευτέρα ωστόσο χαρακτηρίζεται από απαιτητικές κεφαλαιακές δράσεις υψηλής έντασης (~2 δις ευρώ) που ενδεχομένως θα δοκιμάσουν τις αντοχές ρευστότητας της αγοράς καθώς αναμένεται να επιταχυνθούν μέσα στον Οκτώβριο με συνδυασμό προσφορών μετοχικών και ομολογιακών εκδόσεων.

Παρά το ότι φέτος οι συναλλαγές στο ΧΑ έχουν βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 49% ενισχύοντας το «placement capacity» της αγοράς, ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλός δεδομένης της χρονικής εγγύτητας των εν εξελίξει εγχειρημάτων.

Η Wall Street κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, ενισχυμένη από τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed και τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής με ιδιαίτερη ώθηση από τον συνήθη ύποπτο τεχνολογικό κλάδο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, τόνισε ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας υπερισχύουν των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, αποφεύγοντας όμως να δώσει σήμα για μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων.

Παρόλα αυτά στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της FED που απομένουν ως το τέλος του έτους τιμολογείται με συντριπτική πιθανότητα 92% για τον Οκτώβριο και 79% για τον Δεκέμβριο ισόποση μείωση 25 μονάδων βάσης.

Ωστόσο, οι κομβικές ημερομηνίες είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (Μηνιαία έκθεση απασχόλησης) η 15η Οκτωβρίου (πληθωρισμός Σεπτεμβρίου) και η 21η Οκτωβρίου (ανεργία Σεπτεμβρίου) με στοιχεία που θα δείξουν αν οι αγορές βρίσκονται στο σωστό μονοπάτι ή θα χρειαστεί κάποια ενδιάμεση στάση.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να αποδράσει από το εύρος της συσσώρευσης που ορίζουν οι δύο κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών, συνέχισε να διαπραγματεύεται με «χειρουργική ακρίβεια» πάνω στη στήριξη που του παρέχει η εκθετική χρονοσειρά των 50 συνεδριάσεων αναμένοντας καλύτερες συνθήκες για μια πειστικότερη έξοδο.

Οι αγοραστές βρίσκονται σε αμυντική στάση, η διαφύλαξη των φετινών κεκτημένων είναι η προτεραιότητα της αγοράς καθώς οι πωλητές δεν φαίνονται ικανοί να δημιουργήσουν τεχνικές προϋποθέσεις αντιστροφής τάσης.

Πέραν το MACD και του κινητού μέσου των 30 ημερών που έχουν μεν δώσει σήμα πώλησης χωρίς να πληρώσουν όμως σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την εκκίνηση του σήματος οι υπόλοιπες τεχνικές ενδείξεις παραπέμπουν σε ουδετερότητα.

Η απουσία ισχυρού όγκου και καθαρών σημάτων από κρίσιμους δείκτες, συνηγορεί υπέρ μιας αναμονής — μέχρι να επιβεβαιωθεί είτε μια θετική έξοδος από τη συσσώρευση είτε ένα σήμα αποδυνάμωσης της τρέχουσας τάσης.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω τεχνικά δεδομένα, θα αναμέναμε μια συνέχιση της πλευρικής κίνησης του Γενικού Δείκτη στο εύρος που ορίζεται από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών, έως ότου υπάρξει μια καταλυτική κίνηση που θα οδηγήσει σε καθαρή κατεύθυνση — είτε προς τα πάνω με διάσπαση της αντίστασης, είτε προς τα κάτω με απώλεια της στήριξης.

Εν ολίγοις, η αγορά αναζητεί κατεύθυνση, και προς το παρόν, η τεχνική εικόνα δεν δικαιολογεί επιθετικές κινήσεις αλλά μάλλον στρατηγική υπομονής και προσεκτικής παρακολούθησης των επόμενων συνεδριάσεων.