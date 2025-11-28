Χρηματιστήριο Αθηνών: Δωδέκατος ανοδικός μήνας στους τελευταίους δεκατρείς

Με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα, το ελληνικό Χρηματιστήριο πλαγιολίσθησε σήμερα, ελέω ημιαργίας στη Wall Street.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ώστε να κλείσει τελικά σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,79% στις 2.083 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η αξία της αντίστασης των 2.100-2.105 μονάδων, την οποία ο Δείκτης δεν κατάφερε να προσπελάσει για τρίτη συνεδρίαση, οριοθετώντας επαρκώς και τη συσσώρευση των τελευταίων μηνών.

Μια συσσώρευση που συνεχίζει να ταλανίζει τους επενδυτές στο εύρος 1.950-2.105, ενώ η συμπεριφορά των τελευταίων ημερών δείχνει πως αν συνεχιστεί η άνοδος πάνω από τα επίπεδα αυτά, θα υπάρξει ανατροφοδότηση της ανοδικής τάσης.

Όπως και εχθές έτσι και σήμερα, η συνεδρίαση δεν είχε κάτι νεότερο να προσδώσει, καθώς η μεταβλητότητα ήταν αδιάφορη, όπως και στα υπόλοιπα Χρηματιστήρια στον κόσμο.

Επίσης, η πτωτικότητα οφείλεται περισσότερο στο ό,τι αφορούσε στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου, όπου παραδοσιακά αρχίζει το «κλείσιμο βιβλίων» στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, για την κατοχύρωση κερδών και τη συν αυτώ ρευστοποίηση θέσεων.

Με αφορμή αυτό, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες μετοχές «θα αντέξουν» περισσότερο, ώστε να διαφανεί με πιθανότητες ποιες θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες για το 2026.

Επιμέρους, δεν υπήρξε κάτι άξιο λόγου.

Οι αδύναμες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΠΣ αφυπνίστηκαν λόγω της συζήτησης για τα αποθέματα νερού, χωρίς όμως να μπορεί να υποστηριχτεί κάποιο λογικό σενάριο για τη συνέχεια, τουλάχιστον στον βαθμό που κάποιος θα μπορούσε να απέχει από άλλες επενδυτικές επιλογές και να κλίνει ιδιαίτερα προς αυτές.

Οι τραπεζικές μετοχές, αν και υποαπέδωσαν (ο ΔΤΡ έχασε 0,99%) δεν απειλούνται επ’ ουδενί λόγο, ενώ παράλληλα όλες (πλην ΟΡΤΙΜΑ) έχουν πολύ καλό «στήσιμο» για τη συνέχεια, τόσο διαγραμματικά όσο και θεμελιωδώς.

Η ΜTLN συνέχισε χλιαρά, μην μπορώντας να προσπελάσει τη ζώνη των 45, ώστε να ελπίσει σε κάτι καλύτερο, ενώ και ο AKTR κινήθηκε σταθεροποιητικά, χωρίς να πιεστεί από κρίσιμη μάζα πωλητών ακόμα και σε τόσο υψηλή αποτίμηση, προεξοφλώντας ακόμα καλύτερες μέρες.

Εξαιρετική και η συμπεριφορά της ΑΡΑΙΓ, που έχει ήδη κερδίσει πάνω από 1,20€ από τα χαμηλά του μήνα, και όσο βρίσκεται πάνω από 14,10 μπορεί εύκολα να ..παρεκτραπεί προς τα 15,50.

Η «πληγωμένη» ΙΝΛΟΤ επέστρεψε στο ψυχολογικής σημασίας 1€, δίνοντας λίγο αέρα στους... θορυβημένους μετόχους, αν και θα δικαιολογείτο από τον καθένα να ελαφρύνει λίγο μια ενδεχόμενα ισχυρή θέση στον τίτλο, και ας τον δει σε δεύτερο χρόνο πιο ήσυχα.

Τέλος, το ΚΡΙ επέστρεψε στα 19€, δίνοντας ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν την ανοδική πορεία του.