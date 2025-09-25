Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεκόπη το ανοδικό σερί των 5 συνεδριάσεων - Πιέσεις σε ΜΠΕΛΑ, MTLN και ΑΔΜΗΕ

Πτωτικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο σήμερα, με τους επενδυτές να τιμολογούν τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους από το μέτωπο των γεωστρατηγικών εξελίξεων αλλά και τα μακροοικονομικά των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με εμφανείς τις προθέσεις ρευστοποίησης εν είδει κατοχύρωσης κερδών, κλείνοντας σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,46% στις 2035 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης απομακρύνθηκε και πάλι από την αντίσταση στη ζώνη των 2060 μονάδων που δοκίμασε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, παραμένοντας εντός του γνωστού εύρους 2000-2060 μονάδων, όπου διαπραγματεύεται για σχεδόν έναν μήνα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, με τα συνολικά 368 εκατ. ευρώ, να εμπεριέχουν και 159 εκατ. ευρώ σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Περί αυτού, τη μεγαλύτερη σημασία είχαν οι δύο προσυμφωνημένες συναλλαγές στον AKTR@7,2€, συνολικής αξίας 74,762 εκατ. ευρώ (10.383.723 τεμάχια), ήτοι το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα δύο βασικότερα σημεία είναι προφανώς πρώτον η πλήρης αποεπένδυση του ομίλου Intracom από την πρώην Intrakat και δεύτερον το σοβαρό discount της συναλλαγής, περ. 12% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του AKTR.

Έτι περαιτέρω και με δεδομένη την εξέλιξη της ΑΜΚ της Intralot (ΙΝΛΟΤ), ενδιαφέρον έχει να δούμε πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα που αναλογούν στην Intracom. Η αύξηση της πρώτης έχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω και του πολυεπίπεδου σχήματος αλλά και των υψηλών προσδοκιών για το μέλλον της εταιρείας.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των εμπλεκομένων μερών επηρεάστηκαν μεν, αλλά διακριτικά. Ο AKTR ανέκαμψε από το ενδοσυνεδριακό -2,45% κλείνοντας οριακά θετικός στο +0,24%, ενώ και η ΙΝΤΚΑ κατέγραψε κέρδη 0,44% ενώ έχανε έως και 0,88%.

Κατά τα λοιπά, η ΜΠΕΛΑ επιβαρύνθηκε υπέρμετρα, κλείνοντας στο -4,53%, καθώς τα αποτελέσματα εξαμήνου δεν είχαν να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοοικονομική θέση της Jumbo είναι άριστη, και τα αποτελέσματα αυτά απλά συντήρησαν την καλή εικόνα, χωρίς όμως να πείσουν τους επενδυτές να επιμείνουν στον τίτλο. Η ζώνη των 30€ έχει έναν ενδιαφέρον για πιθανή επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών πέριξ των 35, και επόμενη στήριξη τα 28,70-28,80.

Βαρύς συνέχισε ο ΣΑΡ, μετρώντας πλέον σχεδόν -17% από τα ιστορικά του υψηλά, η δεύτερη χειρότερη απομείωση έπειτα από την αντίστοιχη του TITC, που χάνει 24% από τη δική του πρόσφατη κορυφή.

Αδύναμη συμπεριφορά είχε άλλο ένα αξιόλογο χαρτί, η MTLN (-2,07%), που αντιμετωπίζει το μεσοπρόθεσμο επίπεδο στήριξης των 48€, την ίδια ώρα που οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν σε τιμές στόχους άνω των 60€.

H ΛΑΜΔΑ φαίνεται να κορύφωσε στο επίπεδο των 8 ευρώ, όπου και ανταλλάχθηκαν αρκετά τεμάχια, κλείνοντας αισθητά χαμηλότερα και πέριξ του αμετάβλητου. Όπως και στις τελευταίες συνεδριάσεις, σήμερα η μετοχή κατέγραψε υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από 1 εκατ. τεμάχια, με πρώτη στήριξη τα 7,4 μετά το ράλι Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε ο ΑΔΜΗΕ (-7,98%). Πιθανόν, η κακή συμπεριφορά να οφείλεται στα αδύναμα αποτελέσματα εξαμήνου, ωστόσο υπενθυμίζουμε ότι διαπραγματεύτηκε και χωρίς το μέρισμα των 0,12€ (3,6%), επομένως ήταν λογικό να μην υποστηριχτεί άμεσα στο ταμπλό.

Στον αντίποδα οι μετοχές ΜΕΖΖ. Οι ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ και ΓΚΜΕΖΖ διαπραγματεύτηκαν όλη την ημέρα «κολλημένες» στο limit up, ενώ και οι ΣΑΝΜΕΖΖ και ΦΒΜΕΖΖ δεν έχασαν ποτέ την ανοδικότητά τους, με κλεισίματα στο +6,1% και 7,1% αντίστοιχα.