Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση

Με ώθηση από το καλό κλίμα στη Wall Street μετά και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia, το ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, και παρά τις ρευστοποιήσεις στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, κατάφερε να σκαρφαλώσει στις 2056 μονάδες, κερδίζοντας 1,02% με κλείσιμο σε υψηλά ημέρας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης αφενός «έσβησε» τις απώλειες της 18ης Νοεμβρίου, αφετέρου έκλεισε το χάσμα που είχε δημιουργηθεί.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 202 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Τα τρέχοντα επίπεδα συνιστούν μια αντίσταση, την οποία εφόσον ο Δείκτης προσπελάσει πειστικά, θα δώσει «λύση» με πρώτο στόχο τις 2100 και επόμενο τις 2220.

Ακόμα καλύτερη εικόνα έχει ο τραπεζικός δείκτης, που όχι μόνο αντέδρασε ανοδικά από τις 2180 μονάδες (κλείσιμο 7ης Νοεμβρίου), αλλά επιβεβαίωσε εκ νέου την παραμονή στην ανοδική τάση με την επιστροφή στις 2240. Και ο στόχος είναι +13%, στη ζώνη των 2600.

Ειδικότερα, οι τραπεζικές μετοχές δείχνουν ανθεκτικές, έχοντας «γλυτώσει» τα χειρότερα τις τελευταίες ημέρες. Η ΟΡΤΙΜΑ συνεχίζει να απογοητεύει, όντας η πιο «φθηνή» σε αυτά τα επίπεδα και απέχοντας 13% από τις κορυφές της, σε αντίθεση με την πάρα πολύ καλή BOCHGR, που δεν... λέει να διορθώσει, απέχοντας μόλις 3% από τις αντίστοιχες δικές της.

Οι λοιπές βρίσκονται κάπου στη μέση, εξαιρώντας από την ομάδα την CREDIA, μιας και αφορά σε ιδιαίτερη περίπτωση, και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το διάστημα.

Εδώ, το αγοραστικό σήμα από τα 1,41€ καλά κρατεί, με πρώτο στόχο τα 1,60 και πιθανότητες να δει τα 1,85 εν ευθέτω χρόνω.

Μαζί με την ΟΡΤΙΜΑ, και φεύγοντας από τις τραπεζικές μετοχές, η MTLN έχει παραμείνει ένα δισεπίλυτο μυστήριο, μην έχοντας καμία διάθεση να επανέλθει στις καλές ημέρες της.

Μιλώντας για μυστήρια, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει σιωπηλός έχοντας βαρίδι τη χαμηλή ορατότητα από την υπόθεση Allwyn, και παρά το γεγονός ότι αναμένονται (και πάλι) ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου (25/11), η μετοχή βολοδέρνει λίγο πάνω από τα 17.

Η ΕΕΕ, αν και έχει βελτιωθεί αισθητά, παραμένει σε επαφή με τα 40, ενώ και τα 48 θα της «ταίριαζαν» μια χαρά.

ΕΛΠΕ και ΜΟΗ φαίνεται να ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, με τη ΜΟΗ να συνεχίζει σε νέες κορυφές, ενώ και τα ΕΛΠΕ «τη γλύτωσαν» μετά την εξέλιξη με τον Μυτιληναίο.

Ο AKTR παντοδύναμος, επέστρεψε σε επίπεδα ρεκόρ με προσδοκία να συνεχίσει σε διψήφια τιμή, η ΔΕΗ επίσης ασταμάτητη πάνω από τα 17€ σε νέα πολυετή υψηλά.

Το ΚΡΙ, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε ενδοσυνεδριακά, έκλεισε με μικρά κέρδη 0,86% λόγω προεξόφλησης για τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Τέλος, οι καρδιές των φίλων της ΙΝΛΟΤ... επέστρεψαν στη θέση τους, μετά το sell off στο 1,03€, με τη μετοχή να μαγνητίστηκε από την τιμή ΑΜΚ.

Εν πάση περιπτώσει, η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι μεγαλύτερη από κάποιο αρνητικό σενάριο, καθώς όλοι οι παράγοντες που την δικαιολογούν παραμένουν εν ισχύ. Το κλίμα στη Wall Street βοηθά σε αυτό, μην έχοντας ουσιαστικά κάποιο σημαντικό εμπόδιο μέχρι το τέλος του έτους.