Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 5,75%, με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση οι πιέσεις στο ελληνικό ταμπλό, προκληθείσες από τη γεωστρατηγική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το κλίμα παραμένει αρνητικό τόσο από πλευράς ειδησεογραφίας, με εντάσεις και απειλές, όσο και από επενδυτική σκοπιά, μιας και σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν τους κραδασμούς, χαλώντας τη συνολική εικόνα. Επί παραδείγματι, ο S&P500 έχανε 2% στο κλείσιμο του ΧΑ.

Συν αυτώ, ο δείκτης κινδύνου VIX επιτέθηκε στο +30%, και η τιμή του αργού συνέχισε ανοδικά σε νέα υψηλά έτους στα 77 δολάρια ανά βαρέλι, και περίπου +20% υψηλότερα από εκεί όπου διαπραγματευόταν λίγες ημέρες πριν την επίθεση στο Ιράν.

Τα σήματα από την αγορά χρυσού και ασημιού ήταν μικτά, μιας και τα πολύτιμα αυτά μέταλλα υπέστησαν σοβαρές απώλειες, παρά το αυξανόμενο γεωστρατηγικό ρίσκο, ενδεικτικά το χρυσάφι έχασε 5% στο συμβόλαιο Απριλίου στο Σικάγο, λίγο πάνω από τις 5000 δολάρια ανά ουγγιά.

Επομένως, οι ενδείξεις επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία, και σε ένα Χρηματιστήριο σαν το ελληνικό, οι μετοχές απετέλεσαν βορά των πωλητών.

Ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, και ήδη από το άνοιγμα (-3%) έδειξε τις διαθέσεις του. Σταδιακά, κατρακύλησε μέχρι το -5,75%, και παρά την ασθενή ανοδική αντίδραση μεταξύ 12:00-15:00, με βασικούς πρωταγωνιστές τις τραπεζικές μετοχές, τελικά έκλεισε σε χαμηλά ημέρας με βαριές απώλειες.

Η σημερινή συνεδρίαση συγκαταλέγεται στις 4 χειρότερες στο διάστημα μετά την πανδημία (24/2/22 -6,42%˙ 5/8/24 -6,27%˙ 7/4/25 -7,43%)

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν πολύ υψηλή, στα 678 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 125 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων, ανεξαρτήτου κεφαλαιοποίησης, έκλεισαν αρνητικοί, ενώ και οι ελάχιστοι που διεσώθησαν έχουν αμελητέα αξία στην συνολική εικόνα.

Οφθαλμοφανής ήταν, εξάλλου, και η συσχέτιση του Γενικού Δείκτη σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 (παρεμφερή ποιοτική συμπεριφορά, μόνιμα πτωτικός) έχανε σχεδόν 4% στο κλείσιμο του ΧΑ.

Κοιτώντας επιμέρους, παρετηρήθη μια ..υπερβολή στις μετοχές του Ομίλου Viohalco, και ειδικότερα για την ΕΛΧΑ (-12,38%), η μόνη με διψήφιο ποσοστό, που βρέθηκε άτσαλα να χάνει το ¼ της αξίας της σε λίγες ημέρες, μετά από ένα καταιγιστικό πολύμηνο ανοδικό κρεσέντο +200% από την Άνοιξη του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία διετία, έχει καταγράψει 4 ακόμα -και όχι βαθύτερες- απομειώσεις, από -18% (Νοε 2024) μέχρι -27% (Απρ. 2024), αποδεικνύοντας και την εξαιρετική απομείωση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

Εντυπωσιακή η ανθεκτικότητα του AKTR (-2,67%), που άντεξε και πάλι στη ζώνη των 10€, ένα από τα ελάχιστα χαρτιά σε μεγάλη και μεσαία κεφ/ση με τόσο αμυντική συμπεριφορά, παρά τα υπερκέρδη που είχε φέρει τόσους μήνες.

Ανθεκτική και η ΕΕΕ (-2,69%), που χάνει μόλις 6% από τα ιστορικά της υψηλά, την ίδια ώρα που ο Γενικός Δείκτης χάνει 14% και ο ΔΤΡ 21%.

ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, αν και σήμερα δεν ξεχώρισαν και ακολούθησαν στην πτώση, παραμένουν με μόλις 8% και 10% αντίστοιχα από τα δικά τους πρόσφατα υψηλά, σημειώνοντας ότι εκείνα της ΜΟΗ είναι ιστορικά.

Προφανώς, τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές, που ευρέθησαν στο μάτι του κυκλώνα, με τον Δείκτη να χάνει μεσοσταθμικά 6,9%. Αν και η BOCHGR (-4,43%) στηρίχτηκε όσο μπορούσε, μετά και την ανακοίνωση της διοίκησης για επιπλέον μέρισμα ύψους μέχρι και 20% (90% το payout ratio), ωστόσο τελικά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε σημαντική αποστασιοποίηση.