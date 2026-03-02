Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 3,36% με φόντο τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Δύσκολη απεδείχθη η πρώτη συνεδρίαση του Μαρτίου, καθώς το ελληνικό Χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά, εξαιτίας της έκρηξης της γεωστρατηγικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές αποφάσισαν άμεσα να αποεπενδύσουν, και ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε από το πρώτο λεπτό σε αρνητικό έδαφος.

Κάτι απολύτως φυσιολογικό, μιας και το ασφάλιστρο κινδύνου έχει εκτοξευτεί στα ύψη, ελέω των αρνητικών προεκτάσεων που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη κρίση, με βασική μεταβλητή την αγορά ενέργειας.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά τις αρχικές έντονες πιέσεις και το ενδοσυνεδριακό -3,86% προσπάθησε να αντιδράσει ανοδικά, ωθούμενος από τους ελάχιστους «γενναίους» που μετέφρασαν την πτωτικότητα ως ευκαιρία επαναγοράς.

Σε αυτό βοήθησε και η, μάλλον χλιαρή εικόνα στις διεθνείς χρηματαγορές, που δεν παρέπεμπε σε πανικό: ενδεικτικά, ο Δείκτης Κινδύνου VIX κινήθηκε ανοδικά κατά «μόλις» +15% στα απόλυτα υψηλά του, χωρίς να τρομάζει, ενώ και τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών δεν παρουσίασαν εξάρσεις, ενώ και προς το τέλος της δικής μας συνεδρίασης, ο S&P500 έχανε μόλις 0,4%.

Ωστόσο, η αισιοδοξία δεν έφερε αποτελέσματα, και τελικά οι πωλητές επικράτησαν μέχρι το τέλος, κλείνοντας τον Γενικό Δείκτη με απώλειες 3,36% στις 2.201 μονάδες.

Κι έτσι, διεσώθησαν οριακά οι 2.200 μονάδες, ένα επίπεδο που αφορά στο τελευταίο οχυρό, ενώ και ελλοχεύει ο φόβος να εντατικοποιηθούν οι ρευστοποιήσεις από εκείνους που θα απογοητευτούν σε μια ενδεχόμενη παραμονή σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 386 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 13 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μολονότι η συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων, ανεξαρτήτου κεφαλαιοποίησης, δεν είχαν καμία ελπίδα και έκλεισαν κόκκινοι, μολαταύτα υπήρχαν μερικοί που ξεχώρισαν.

Καταρχάς, οι δύο μετοχές των διυλιστηρίων, μιας και άντεξαν εξαιρετικά τις πιέσεις, ενώ διαπραγματεύτηκαν σε θετικό έδαφος αρκετές ώρες, κλείνοντας επίσης θετικές (ΕΛΠΕ +0,96%, ΜΟΗ +1,31%).

Σε αυτό συνεπικουρεί και η πεποίθηση πως επηρεάζονται θετικά στην ενδεχόμενα αυξημένη τιμή του πετρελαίου, ως άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης. Οίκοθεν νοείται ότι σε περιβάλλον παρατεταμένης παραμονής σε πολύ υψηλά (και αυξούμενα) επίπεδα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα αντισταθμίσουν τα οφέλη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Δίπλα τους, η αμυντική ΕΕΕ (-1%), απέδειξε για άλλη μια φορά την ουδέτερη προσέγγιση των επενδυτών, ενώ και ο ΟΤΕ (-1,14%) συγκρατήθηκε όσο το δυνατόν καλύτερα, μαζί με τον ΣΑΡ (-1,91%) που σημείωσε και πολύ χαμηλό τζίρο 10 χιλ. τεμαχίων.

Παραδόξως, ακόμα και τίτλοι που σε άλλη περίπτωση θα κατέρρεαν, μετρίασαν τις απώλειες. Μεταξύ αυτών η ΑΡΑΙΓ (-7%), που εκτίθεται σε τέτοια συνθήκη γεωστρατηγικής κρίσης, προφανώς πιεσμένη, που σε άλλη περίπτωση θα έβλεπε διψήφιο ποσοσοτό˙ και ο ΔΑΑ (-5,94%), αντανακλαστικά, που ακολούθησε παρόμοια συμπεριφορά.

Τα λιμάνια ΟΛΠ (-2,25%) και ΟΛΘ (-3,18%) ανάρρωσαν γρήγορα από το πρωινό πτωτικό κύμα˙ η ΟΤΟΕΛ (-4,4%) ακολούθησε πτωτικά την τύχη της «ξαδέλφης» ΑΡΑΙΓ˙ κρίσιμη μάζα πωλητών βρήκαν οι 2 από τις 3 βασικές μετοχές του Ομίλου Viohalco, με την μητρική στο -3,68% και την ΕΛΧΑ στο -7,28%, ενώ η CENER πιέστηκε μέχρι το -2,73%.