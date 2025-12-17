Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητική συνεδρίαση με μεγάλο τζίρο

Μετά από 16 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,15% στις 2083,42 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 258 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτυπώθηκε η αδυναμία εξεύρεσης βασικής κατεύθυνσης, κάτι που ταλανίζει το ταμπλό για αρκετές συνεδριάσεις.

Εξάλλου, ο Δείκτης παραμένει για 16η συνεδρίαση εντός ενός στενού εύρους τιμών μεταξύ 2078 (συνεδριάσεις 1ης, 4ης, 10ης Δεκεμβρίου και σήμερα) και 2110 μονάδων (συνεδριάσεις 27ης Νοεμβρίου, 2ας, 8ης και 12ης Δεκεμβρίου).

Ειδικότερα για το άνω όριο, αυτό αφορά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ώστε να λογίζεται κρίσιμη τυχόν διάσπαση αυτού, που θα δώσει ώθηση για μεγαλύτερη κίνηση προς νέα πολυετή υψηλά.

Ενδεχομένως μέχρι τη λήξη-ρολάρισμα συμβολαίων λήξης Δεκεμβρίου (έως το μεσημέρι της Παρασκευής) να μην δούμε κάποια αλλαγή, υπενθυμίζοντας ότι και η επόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερη, ελέω 3 αργιών (24, 25, 26 Δεκεμβρίου).

Στην προαναφερθείσα ράθυμη συμπεριφορά του ΧΑ βοηθά και η αντίστοιχα χλιαρή των μεγάλων Χρηματιστηρίων διεθνώς, μιας και παρατηρείται συσσώρευση με μέτριους τζίρους.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, δεν υπήρξε κάποια αξιομνημόνευτη κίνηση. Ίσως η ΕΥΡΩΒ έδωσε μια ευκαιρία τοποθέτησης μετά από δύο βαριές συνεδριάσεις που την έφεραν στο επίπεδο 3,40, με επόμενη στήριξη τα 3,12-3,14.

Η BOCHGR συνεχίζει να μαζεύει δυνάμεις για τα 10€, με τον πωλητή στα 8 να απορροφάται εύκολα.

Η ΙΝΛΟΤ δεν καταφέρνει να ξεκολλήσει από την περιοχή του 1 ευρώ, ήδη αρκετά χαμηλότερα από την τιμή ΑΜΚ και σίγουρα έχοντας εγκλωβίσει αρκετά χαρτοφυλάκια, κυρίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

H ACAG κατάφερε να πλησιάσει μια σημαντική αντίσταση στη ζώνη των 6€, ερχόμενη από τα 4,80. Ο στόχος για το 2026 είναι τα 9€, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε ενδεχόμενη προσπέλαση του επιπέδου, ειδικά αν συνοδευτεί με τζίρο. Σε περίπτωση αδυναμίας, λογικά οι αγοραστές θα επανεμφανιστούν στα 5,55-5,60.

Σε νέα υψηλά έτους η ΛΑΒΙ, που πήρε ώθηση από την ανακοίνωση ότι ο Τραμπ προετοιμάζει να κατηγοριοποιήσει schedule III την κάνναβη. Με στήριξη τα 0,93€, θα μπορούσε να δοκιμάσει τα 1,10.

Νέα ιστορικά υψηλά για την ΠΕΡΦ, που προσέγγισε ακαριαία τον στόχο των 8,50 μετά και τη διάσπαση των 7,60€. Με λίγη υπομονή, θα μπορούσε να δουλευτεί στα 7,50 για το μεγάλο στοίχημα του 2026, τα 10€.

Ιστορικές κορυφές είδαν άλλες δύο μετοχές, μια παμπάλαιη και μια νέα. Ο TITC κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω από τα 48€, ενώ και η αμυντική NOVAL παρά το ότι αντιμετώπισε ισχυρές ρευστοποιήσεις στο πρώτο εξάμηνο «ζωής», σταδιακά ανάρρωσε και από τα χαμηλά επίπεδα των 2,10-2,20€ δοκίμασε τα 2,90.

ΒΙΟ και ΕΛΧΑ βρέθηκαν για πολλοστή φορά σε νέα πολυετή υψηλά, με τη CENER να συντηρείται κοντά στις δικές της ιστορικές κορυφές.

Ο ΠΑΠ έχει βαλθεί να δει τα 3,50, ενώ και στα 4, ενώ το ΚΡΙ συσσωρεύει στα 19,50 με στόχο τα 22 σε πρώτη φάση.

Από το 2009 είχε να αποτιμηθεί ο ΑΒΑΞ στα 360 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας μια επίμονη ανοδική τάση με κέρδη 80% εντός του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή, η ΠΕΙΡ δεν θα διαπραγματεύεται, ελέω της αντίστροφης συγχώνευσης με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς.