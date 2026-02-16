Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,43% με τους πωλητές να επικρατούν

Με κλειστά τα μεγάλα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ, ελέω αργίας Washington's Birthday, το ελληνικό συνέχισε πτωτικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες των αγοραστών.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 7 εναλλαγές προσήμου, κατέγραψε κλείσιμο με ελεγχόμενες απώλειες 0,43% στις 2.279 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προς το παρόν επιβεβαιώνεται η απώλεια της ανοδικότητας, που ορίζετο από τη ζώνη των 2.310 μονάδων, η οποία σε αυτήν τη φάση μετετράπη σε αντίσταση, μέχρι νεοτέρας.

Και μολονότι τα πράγματα είναι πιεσμένα σε τοπικό επίπεδο, λόγω και της εικόνας συγκεκριμένων τίτλων που θα δούμε παρακάτω, τονίζεται ότι η μεσο-μακροπρόθεσμη εικόνα δεν έχει αλλάξει σε καμία περίπτωση, τουναντίον η κραταιά ανοδική τάση συντηρείται, όπως και οι παράγοντες που τη δικαιολογούν.

Συνυπολογίζοντας την ως άνω αναφερθείσα αργία, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 313 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Προβληματισμό συνεχίζει και προκαλεί η συμπεριφορά της MTLN. Η MTLN (+2,01%), αν και καταρρακωμένη από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, οριακά καταφέρνει να ισορροπεί, ενώ σε άλλες περιόδους, ένα τέτοιο «δώρο» θα είχε τιμηθεί δεόντως.

Προφανώς, η αγορά ακόμα είναι μουδιασμένη, ανησυχώντας για το εάν η προς τα κάτω αναθεώρηση του EBITDA και η προτερόχρονη ζημία του Protos (132 εκατ. ευρώ) είναι προπομπός δομικών μεταβολών, ή απλά μια κακοτοπιά.

Κατά τα λοιπά, ο TITC (+4,2%) έβγαλε μια -λίγο έως πολύ- αναμενόμενη ανοδική αντίδραση μετά το -9.19% της Παρασκευής, τη χειρότερη συνεδρίαση σχεδόν έξι ετών, καθώς οι επενδυτές... ξανασκέφτηκαν την επίδραση μιας πιθανής χαλάρωσης των όρων απανθρακοποίησης.

Ο ΣΑΡ (+1,38%) προσπάθησε ναι δε υψηλά τριμήνου, χτυπώντας για τρίτη συνεδρίαση στο ταβάνι των 14,70€, μιαν ανάσα από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά του υψηλά στη ζώνη των 15,20€.

Η BOCHGR (+1,3%) έχει ενδιαφέρον, μιας και παραμένει η λιγότερο πιεσμένη τραπεζική μετοχή των τελευταίων ημερών, μόλις 5% χαμηλότερα από τις δικές της ιστορικές κορυφές, εν όψει και των αποτελεσμάτων 2025 (Τετάρτη πριν το άνοιγμα), όπου θα εξασφαλιστεί με μεγάλη πιθανότητα και το ελκυστικότατο μέρισμα. Οι λοιπές τραπεζικές μετοχές δεν είχαν τόσο καλή αντιμετώπιση, με τον ΔΤΡ να κλείνει τελικά με απώλειες 0,87%.

Τέλος, από τη μεσαία κεφ/ση, η BYLOT (+3,42%) επέστρεψε στο ψυχολογικής σημασίας 1€ μετά την ψυχρολουσία της Παρασκευής, χωρίς φυσικά να πείθει για τη συνέχεια˙ αντανακλαστικά, η ΙΝΤΚΑ (+2,15%) σταθεροποιήθηκε πάνω από τα 3,30˙ το ΚΡΙ (+0,89%), συντηρήθηκε κοντά στα ιστορικά του υψηλά˙ και η μερισματοφόρος ΟΤΟΕΛ (-1,52%) πισωγύρισε στα 13€, δίνοντας και πάλι ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους.