Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με θεσμικές δυνάμεις

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους. Η άνοδος συνοδεύεται από ισχυρούς τζίρους, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται πάνω από τα 370 εκατ. ευρώ, επίπεδα που παραπέμπουν στις αντίστοιχες συναλλακτικές αξίες των πρώτων μηνών του 2008. Ωστόσο αυτή η άνοδος είναι κατά κύριο λόγο θεσμική: Οι μετοχές που ηγούνται των αποδόσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την υψηλή κεφαλαιοποίηση και, σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν προτεινόμενες επιλογές από τμήματα Ανάλυσης για τα χαρτοφυλάκια για τη χρήση του 2026.

Η άνοδος δεν έχει ακόμη διαχυθεί στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση παρά το ότι έχουν κατακτηθεί νέα υψηλά 16 ετών γεγονός που συνιστά ένδειξη δισταγμού και επιφύλαξης από την πλευρά της ενεργούς επενδυτικής βάσης. Οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν την ποιότητα, τη ρευστότητα και την ορατότητα κερδών που προσφέρουν οι δεικτοβαρείς τίτλοι, αποφεύγοντας προς το παρόν τη μαζική ανάληψη ρίσκου σε μετοχές χαμηλότερης διασποράς.

Η άμβλυνση αυτών των επιφυλάξεων ενδέχεται να έρθει είτε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης είτε με το άνοιγμα της ψαλίδας των αποδόσεων σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά το ρίσκο πιο ελκυστικό. Κατά τα λοιπά, η εγχώρια αγορά δείχνει πρόθυμη να ακολουθήσει με έντονο βηματισμό τις ανοδικές κινήσεις που έρχονται από το εξωτερικό, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη μετριοπάθεια σε συνεδριάσεις αδυναμίας ή ρευστοποιήσεων.

Στο εξωτερικό, οι αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψαν μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας, καθώς κυριάρχησε το γεωπολιτικό θρίλερ γύρω από τη Γροιλανδία. Οι αρχικές δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με απειλές επιβολής δασμών σε συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκάλεσαν αυξημένη νευρικότητα και ρευστοποιήσεις. Το κλίμα, ωστόσο, αντιστράφηκε όταν ο Τραμπ ανακάλεσε τις απειλές και ανακοίνωσε συμφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξασφαλίζει μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, αποκλείοντας τη χρήση βίας.

Η αποκλιμάκωση της έντασης επέτρεψε στα θεμελιώδη μεγέθη να επανέλθουν στο προσκήνιο, τα οποία στηρίζονται από ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στο δ’ τρίμηνο. Από τις 51 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, τα έσοδα εμφανίζουν αύξηση 7,5%, ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύεται με ρυθμό 17,2%.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εισέρχεται στην πλέον κομβική εβδομάδα της, με σημαντικές εταιρείες να ανακοινώνουν μεγέθη: UPS, General Motors και Boeing (27/01), ASML, Starbucks, Tesla, Microsoft, Meta και IBM (28/01), Apple και Visa (29/01), καθώς και American Express και ExxonMobil (30/01). Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με την αγορά να προεξοφλεί με πιθανότητα 95% τη διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,50%–3,75%. Υπό αυτό το πρίσμα, το βάρος θα πέσει στη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ και στα μηνύματα που θα εκπέμψει σχετικά με την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι δασμοί.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κινείται εκ νέου σε υπεραγορασμένες ζώνες, μετά τη σύντομη αποφόρτιση της περασμένης Τρίτης. Η ισχυρή άνοδος της Πέμπτης άφησε ανοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή 2.232–2.250 μονάδων, η κάλυψη του οποίου θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της διόρθωσης που ξεκίνησε την Παρασκευή.

Οι τεχνικοί δείκτες παραμένουν αγορασμένοι, ωστόσο η έως τώρα συμπεριφορά της αγοράς δείχνει ότι οι διορθώσεις είναι σύντομες και ρηχές, με δεικτοβαρείς μετοχές εκτός του τραπεζικού κλάδου να λειτουργούν ως γραμμές άμυνας, ανακυκλώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον. Παρά ταύτα, το σερί των ανοδικών εβδομάδων έχει οδηγήσει και τα μεσοπρόθεσμα διαγράμματα σε ζώνες υπερτίμησης, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας πλάγιας κίνησης συσσώρευσης πέριξ των 2.230 μονάδων, χωρίς να αμφισβητείται το πλεονέκτημα των αγοραστών.