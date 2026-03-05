Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,83% με οδηγό τις τράπεζες

Στο επίπεδο των 2.199,81 μονάδων βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσιάζοντας άνοδο 1,83%. μετά την χθεσινή, έντονη ανοδική αντίδραση την ώρα που τα βλέμματα των επενδυτών συνεχίζουν να είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Η αξία των συναλλαγών είναι 114εκατ.ευρώ.

Από τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει άνοδο 2,40%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 1,90% καθώς και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει κατά 1,43%.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζει άνοδο 2,52%. Η Alpha Bank καταγράφει, επίσης, άνοδο 4,19%. Η Τράπεζα Πειραιώς «ανεβαίνει» κατά 2,61% και η Eurobank σημειώνει άνοδο 1,23%.

Ανοδικά κινούνται οι μετοχές των ΔΕΗ, Allwyn και ΔΕΗ, όπως και οι κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

Σημειώνεται ότι η αγορά προέρχεται από μία συνεδρίαση με ισχυρή ανάκαμψη 4,16%, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που άνοιξαν οι χαμηλότερες αποτιμήσεις μετά το διήμερο ξεπούλημα. Παράλληλα, φαίνεται να πεικρατεί η διάθεση να δώσουν συνέχεια σήμερα. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η μεταβλητότητα τη στιγμή κατά την οποία η γεωπολιτική ένταση βρίσκεται στο κατακόρυφο χωρίς να διαφαίνεταιμ ακομη, κάποια περίπτωση αποκλιμάκωσης.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων, συνεχίστηκαν οι δημοσιεύσεις επιβεβαιώνοντας την ανθεκτική εικόνα.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών η Cenergy εμφάνισε αυξημένη κατά 39% καθαρή κερδοφορία για το 2025 έναντι του 2024, με τα EBITDA να αυξάνονται κατά 23% και το ανεκτέλεστο παραγγελιών να φθάνει στα 3,4 δισ. ευρώ.

Η Lamda Development βελτίωσε και αυτή την καθαρή της κερδοφορία και πραγματοποίησε νέο ρεκόρ EBITDA στους κλάδους των εμπορικών κέντρων και των μαρίνων,

Την σημερινή ημέρα η CrediaBank αναμένεται να δημοσιεύσει τα στοιχεία για τη χρήση του ‘25, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα παρουσιάσει τους μεσοπρόθεσμους στόχους στο πλαίσιο της Capital Day Market.