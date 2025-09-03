Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άλμα» 1,51% - Tράπεζες, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ οδήγησαν στις 2.032 μονάδες

Το αρχικό επιλεκτικό «stock picking» στο ελληνικό ταμπλό, εξελίχθηκε σε καθολική επικράτηση των αγοραστών. Η ανοδική συνεδρίαση ήρθε λογικά ως αντιστάθμισμα στις άτσαλες πωλήσεις της Τρίτης, όμως όσο περνούσε η ώρα ..ξεθάρρευαν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Τελικά, ο Γενικός Δείκτης, παρά την πρωινή διστακτικότητα (χαμηλό ημέρας έως και -0,41%) κατάφερε να αναρριχηθεί σταδιακά, κλείνοντας στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,51% στις 2032 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, περίπου στα 167 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Μολονότι δεν υπήρξαν ακρότητες στην άνοδο σε καμία στιγμή της ημέρας, μολαταύτα παρατηρήθηκε αφενός μια συντονισμένη προσπάθεια των επενδυτών να τοποθετηθούν σταδιακά σε τίτλους, αφετέρου μια ισχυρή συσχέτιση με τις υπόλοιπες ευρωαγορές.

Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στο πρώτο μισάωρο, που προσιδίασε το ενδοσυνεδριακό βύθισμα των υπολοίπων βασικών δεικτών, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη νευρικότητα των ημερών, ελέω ανοιχτού γαλλικού ζητήματος.

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί ήταν οι τίτλοι που στάθηκαν αξιοπρεπώς, συσσωρεύοντας αγοραστές. Επί παραδείγματι, ο ΟΠΑΠ συντηρήθηκε σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, προφανώς προεξοφλώντας καλά αποτελέσματα και πιθανό προμέρισμα, που θα δώσει το «κάτι παραπάνω» στην εικόνα.

Οίκοθεν νοείται ότι η μετοχή δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, αποτελώντας την κατεξοχήν μερισματική και συνάμα χρηματοοικονομικά υγιή επιλογή στον 25άρη, ενώ και η αμυντική του συμπεριφορά βοηθά σε διακράτηση και αυξημένη ποιότητα μετοχικής βάσης.

Μιλώντας για μέρισμα, έχουμε νέο δυνατό ..παίκτη, που δεν είναι άλλος από την BOCHGR. Πριν καν κλείσει έτος (επανα)διαπραγμάτευσης στο ΧΑ, είχε δώσει 7,3% στα τέλη Μαΐου, ενώ στις 22/9 αναμένεται το «γλυκό» προμέρισμα των 0,2€ (2,5%). Εν τω μεταξύ, και μέρισμα να μην έδινε, η μετοχή πάει «στρωτά» ανοδικά, έχοντας έναν μέτρια αμυντικό χαρακτήρα παρά το γεγονός ότι είναι τράπεζα. Στο έτος, αποδίδει σχεδόν όσο και ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ, λίγο κάτω από +60%.

Οι οποίες, στο σύνολό τους, φώναξαν βροντερό «παρών», με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει στο +2,36% και φυσικά με τη στάθμισή του να βελτιώνει όλη την εικόνα.

Οι τραπεζικές μετοχές, πέραν από την πολύ καλή απόδοση, επέδειξαν αξιοζήλευτη ποιότητα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την εξαιρετική χρονική συγκυρία στην οποία βρίσκονται. Παραδοσιακά, το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας αφορούσε σε αυτές (94 από τα συνολικά 167 εκατ. ευρώ).

Θα κρατήσουμε και το αγοραστικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ, που έκλεισε στο 2,32% με 267 χιλ. τεμάχια. Η εταιρεία έχει βελτιώσει αισθητά όλα τα βασικά της μεγέθη εδώ και καιρό, ενώ τα σχέδια για την επόμενη τριετία επιτρέπουν τα επενδυτικά ...όνειρα μιας επαναφοράς στα 20€. Πάντως, η μετοχή «τρέχει» ήδη σε υψηλά 15ετίας, υπενθυμίζοντας ότι λίγα χρόνια πριν ήταν «για λουκέτο» με ζημίες 900 εκατ. το 2018 και 1,7 δισεκ. ευρώ το 2019, και μάλιστα θυμίζουμε ότι διαπραγματεύεται από το 2017 χωρίς τον ΑΔΜΗΕ, που αφορούσε τότε στο 40% της αξίας της.