Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 4 στα 4 έκανε ο Γενικός Δείκτης - Νέα ιστορικά υψηλά για τη CENER, ανθεκτικές οι τραπεζικές μετοχές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, συνεχίζοντας την «ανάρρωση» από τις πιέσεις τις περασμένης εβδομάδας.

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν σημαντική -πλην άλλων- διότι το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν πανικοβλήθηκε από τη χθεσινή αναταραχή στη Wall Street. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και οι επενδυτές προτίμησαν πιο συντηρητική προσέγγιση, παρά τις απευθείας ρευστοποιήσεις, κάτι που με τη σειρά του δίνει επιπλέον αξία στην ανοδική κίνηση.

Μια ανοδική κίνηση που εκτός από τις υπεραποδόσεις (λ.χ. ο ΓΔ καταγράφει κέρδη 38% στο 2025), είναι προφανή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αφενός δικαιολογούν την έως τώρα κίνηση, αφετέρου υποστηρίζουν και περαιτέρω άνοδο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ήπιους τόνους καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλάζοντας 5 φορές πρόσημο με μέτρια διακύμανση ±0,5%, για να κλείσει τελικά στις 2.038 μονάδες με κέρδη 0,22%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε την άνοδο ήταν καλή, στα 156 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες, και άλλα 50 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Διαγραμματικά, το επίπεδο των 1.950 (ενδοσυνεδριακό χαμηλό Παρασκευής) συνιστά τον άξονα περιστροφής, καθώς ενδεχόμενη απώλειά του θα επέφερε κινδύνους. Παράλληλα, η ζώνη των 2.035-2.040 μονάδων αφορά στην αντίσταση που και σήμερα επιβεβαίωσε την ισχύ της, ώστε να εξάγεται ευχερώς το συμπέρασμα ότι μια πειστική κατοχύρωση θα έδινε ώθηση για μια επαναφορά στις 2.100.

Επιμέρους, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τη CENER (+3,13%) που κατέγραψε και νέα ιστορικά υψηλά, ακόμα και μετά τις προαναφερθείσες πιέσεις της περασμένης εβδομάδας. Η BOCHGR (+2,31%) συνέχισε ανοδικά τιμώντας το αγοραστικό της σήμα από τα 7,55, με στόχο τα 8,40, όπως και η ΕΥΡΩΒ (3,35€ προς 3.90€). O ΑΚΤR (αμετ.) φαίνεται ακόμα ελκυστικός, παρά το ότι έχει ήδη κινηθεί από τα 8,10, ωστόσο έχει καλά περιθώρια προς το 9,25-9,3, επομένως αξίζει το ρίσκο.

Η ΜΠΕΛΑ (-1,96%), για άλλη μια συνεδρίαση έμεινε αδιάφορη, χάνοντας 15% στον μήνα, με ετήσια σωρευτικά κέρδη μόλις 7%. Αναλογιζόμενοι αφενός το ότι παραμένει εξαιρετική επιλογή, αφετέρου την απόδοση του ΓΔ ως δείκτη αναφοράς (+45%), φαντάζει εξαιρετικά υποτιμημένη.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμπεριφορά έχει αποκτήσει η ΕΒΡΟΦ (+2,23%), η οποία έχει μεταμορφωθεί σε έναν growth παίκτη με καλά περιθώρια. Αν και υφίστανται ακόμα δισεπίλυτα ενδογενή προβλήματα, η μετοχή απέδειξε την αξία της για άλλη μια φορά, βγάζοντας αντανακλαστικά από τα χαμηλά των 2,40, και πλέον φλερτάρει με τα υψηλά 20ετίας.

Μιλώντας για αξία, θαυμάσαμε τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,66%) που επιμένει σε υπερπολυετή υψηλά (πιθανόν να συνεχίσει σε νέα), με το σημαντικότερο να είναι η ποιότητα της ανοδικής κίνησης, και τις προσδοκίες θετικές για το μέλλον της.

Τέλος, ο ταλαιπωρημένος – το τελευταίο διάστημα- TITC (+0,77%) καταφέρνει σιωπηλά να επανέλθει σε υψηλά μήνα, απέχοντας μεν από τον προ μηνών κραταιό TITC, προσπαθώντας δε να μαζέψει τις δυνάμεις του για τα 44.