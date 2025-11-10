Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα ελληνικά assets έχουν ένα σοβαρό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο, λόγω της αναβάθμισης της χρηματιστηριακής αγοράς από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη και συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ακόμη και η μικρή κεφαλαιοποίηση αφυπνίζεται. Σχεδόν 130 αναλυτές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι ΑΧΕ συμμετείχαν στο road show της ΕΧΑΕ για τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Συμμετείχαν 19 εταιρείες με 55 εκπροσώπους οι οποίοι πραγματοποίησαν 433 κατ’ ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις με τους επενδυτές. Πρόκειται όμως στο σύνολό τους για Έλληνες επενδυτές.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το road show για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση στις 24 Νοεμβρίου, όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή άλλες 19 εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Alter Ego, η Αlumil, Austriacard, Avax, BriQ Properties, Dimand, Europa Holdings, Fais Group, Ideal Συμμετοχών, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Lavipharm, Noval, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης Premia Properties, Profile, Trade Estates και η Trastor.

Η αναβάθμιση έχει αυξήσει τις ροές από το εξωτερικό και ήδη ξένοι θεσμικοί επενδυτές τοποθετούνται στο ΧΑ κυρίως στις τράπεζες και τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση για αυτό και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ καταγράφει απόδοση 35% από την αρχή του έτους και η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών έχει αγγίξει τα 210 εκατ. ευρώ.

Την τελευταία πενταετία 2020-2024 αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο 14,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,7 δισ. από έκδοση μετοχών και 3,9 δισ. από έκδοση ομολόγων. Ένα νούμερο πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Έως τώρα, το 2025 είχαμε τρεις εισαγωγές εταιρειών (Αlter Ego, Fais, Qualco), δύο μετατάξεις από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά (Real Consulting και Οnyx), δύο placement από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ideal και την έκδοση εταιρικών ομολόγων από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Lamda Development.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία παρά τα διαρθρωτικά της προβλήματα συνεχίζει και υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών χάρη στις επιδόσεις του τουρισμού, των επενδύσεων και της οικοδομικής δραστηριότητας.

Δεδομένου ότι η υψηλή κεφαλαιοποίηση έχει «τρέξει» με απόδοση 50% από την αρχή του έτους και οι τράπεζες με 92%, το έξυπνο χρήμα αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση που έχει μείνει πίσω με απόδοση 22% αλλά και στη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που τα οικονομικά τους μεγέθη δικαιολογούν καλύτερες αποτιμήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι θεσμικά ελληνικά χαρτοφυλάκια έχουν αρχίσει και τοποθετούνται σε μικρομεσαίες εταιρείες του χρηματιστηρίου με δυναμικά χαρακτηριστικά με στόχο την καταγραφή υπεραξιών.

Το ραντεβού στο Λονδίνο για τα ελληνικά blue chips

To επόμενο και πιο σημαντικό road show αφορά στα ελληνικά blue chips και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 1 και 2 Δεκεμβρίου στo καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο με την παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο ATHEX Small Cap Conference που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου παρουσίασαν τις προοπτικές και τα επενδυτικά τους πλάνα οι εισηγμένες εταιρείες: Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, ΕΛΤΟΝ, European Innovation Solutions (πρώην Ευρωσύμβουλοι), Interlife, Y/Knot (πρώην Κυριακούλης), Μύλοι Λούλη, Mediterra Hellas, Moda Bagno, Onyx, Orilina ΑΕΕΑΠ, Παπουτσάνης, Π. Πετρόπουλος, Performance Technologies, QNR, Real Consulting, Revoil, Softweb και Unibios.