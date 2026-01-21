EXAE: Πράσινο φως για το νέο ΔΣ με τη συμμετοχή 5 μελών από την Euronext

Εγκρίθηκε από τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καθώς η προηγούμενη συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου κρίθηκε σκόπιμο να επαναληφθεί λόγω κάποιων διαδικαστικών θεμάτων που ανέκυψαν σχετικά με τη σύγκλησή της.

Και στη χθεσινή όμως γενική συνέλευση δεν έλειψαν οι ενστάσεις, καθώς κάποιοι μέτοχοι θεωρούν πως η απαρτία της συνέλευσης δεν είναι νόμιμη καθώς εξετάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 21 Απριλίου η νομιμότητα της δημόσιας προσφοράς από τη Euronext η οποία εφόσον υπάρχει εκκρεμοδικία δεν είχε δικαίωμα να ψηφίσει στη συνέλευση.

Το ΔΣ της εταιρείας απέρριψε τις ενστάσεις, καθώς όπως είπε όλα έγιναν σύννομα και προχώρησε κανονικά τη διαδικασία. Στη συνέλευση ψήφισε κανονικά η Euronext η οποία ελέγχει το 74,25% της ΕΧΑΕ.

Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εκλογή νέου ΔΣ για τα επόμενα τρία χρόνια. Το νέο ΔΣ θα είναι 9μελές και όχι 11μελές όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Η συνέλευση αποφάσισε την επανεκλογή του Ιωάννη Κοντόπουλου, για τη θέση του CEO, καθώς επίσης και την επανεκλογή ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της κυρίας Πολυξένης Καζόλη, και των κ.κ. Γεώργιου Δουκίδη και Νικόλαου Κρεντερά.

Η Εuronext τοποθέτησε στο ΔΣ πέντε νέα μέλη: Την κυρία Manuela Bassi, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Euronext Technologies Srl και επικεφαλής του Τμήματος Client Connectivity & Colocation Services της Euronext, τον κ. Camille Beudin, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Chief Diversification Officer της Euronext, τον κ. Sebastien d’Herbès, επικεφαλής του Τμήματος Ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Integration) στην Euronext, τον κ. Giorgio Modica, Chief Financial Officer της Euronext και την κυρία Emilie Rieupeyroux που είναι επικεφαλής του Τμήματος Market Strategy, Cash Equities & Data Services της Euronext.

Ο νυν πρόεδρος του ΔΣ κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου ο οποίος αποχωρεί μετά από 8 χρόνια θητείας τόνισε ότι η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Εuronext είναι μια ιστορική στιγμή, θα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων, θα προσφέρει ευκαιρίες στις εισηγμένες εταιρείες και περισσότερες επιλογές στους επενδυτές.

To 74,25% είναι ένα ποσοστό που θα επιτρέψει στη Euronext να προχωρήσει στον σχεδιασμό της για την ΕΧΑΕ. Ενας σχεδιασμός που προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Οι μεγάλες αλλαγές για το ελληνικό χρηματιστήριο και όλους τους εμπλεκομένους με την αγορά - επενδυτές, μέλη ΧΑ, εισηγμένες - θα αρχίσουν να φαίνονται από το τέλος του 2026, όταν τα συστήματα της ΕΧΑΕ θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έχουν αποκτηθεί 2.498.000 μετοχές της ΕΧΑΕ.