Euronext: Η πρόταση, τα μηνύματα Μπουζνά και τα επόμενα βήματα

Στη δημιουργία μίας ισχυρότερης, ενοποιημένης ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς από την οποία θα μετατραπεί το ελληνικό success story, όπως χαρακτηρίστηκε, σε ένα δυναμικό κομμάτι της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής σκηνής προσβλέπει η πρότασης εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext σύμφωνα με τον CEO του πανευρωπαϊκού ομίλου, Στεφάν Μπουζνά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου ο Στεφάν Μπουζνά τόνισε τη στρατηγική σημασία της εν λόγω κίνησης, αποπειράθηκε να χαρτογραφήσει τον σχεδιασμό της Euronext για το ATHEX και σκιαγράφησε τα οφέλη που προκύπτουν από την προοπτική την οποία προσφέρει ο ευρωπαϊκός όμιλος ως προς την εξέλιξη του ΧΑ.

Οριοθετώντας την ελληνική κεφαλαιαγορά ως πύλη για τα Βαλκάνια αλλά και τονίζοντας ότι το τίμημα είναι αδιαπράγματευτο, και τόνισε εμφατικά πόσο σημαντική θα είναι για την Euronext η εξαγορά της ΕΧΑΕ, ως ένα κρίσιμο βήμα στη δημιουργία της ραχοκοκαλιάς μιας ευρωπαϊκής ένωσης κεφαλαιαγορών.

Μεταξύ άλλων, ο Στεφάν Μπουζνά ανέλυσε το μοντέλο διακυβέρνησης του ομίλου, αλλά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην ΕΧΑΕ, την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές εισηγμένες αλλά και σε εταιρείες που θα μπορούσαν μελλοντικά να δρομολογήσουν την εισαγωγή τους στο ταμπλό, η ένταξη στον όμιλο της Euronext.

Αναφερόμενος στο τίμημα που προσφέρει η Euronext (ανταλλαγή μετοχών με αναλογία 20:1) για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, ο κ. Μπουζνά εμφανίστηκε κάθετος: «Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα».

Όπως εξήγησε, η ΕΧΑΕ είναι ήδη ένα success story, αλλά λειτουργεί ως μονοπώλιο και αν η Euronext πρέπει να κάνει υποθέσεις για το ποιο τίμημα είναι εύλογο, θα πρέπει να υποθέσει ότι η ελληνική αγορά δεν θα παραμείνει για πάντα μονοπωλιακή, δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει για πάντα υπηρεσίες στις σημερινές υψηλές τιμές, και κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να κάνει επενδύσεις υψηλού κόστους προκειμένου να παραμείνει τεχνολογικά ανταγωνιστική, αλλά και ασφαλής απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

«Θέλουμε η Δημόσια Προσφορά να είναι επιτυχής και θα ενθουσιαστούμε αν πετύχει» ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι αν αυτό δε συμβεί, τότε η Euronext θα αποσυρθεί. «Οι μέτοχοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν», είπε, εξηγώντας ότι η προσφορά είναι εκεί, είναι προαιρετική και διαφανής.

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι «δεν υπάρχει plan B» και ότι «αν η προσφορά αποτύχει θα αποσυρθούμε εντελώς από την ελληνική αγορά». «Είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς, αλλά αν δεν προχωρήσει τότε θα υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας, για ένα νέο περιφερειακό κέντρο, σε κάποια άλλη αγορά» σημείωσε. Δεν δίστασε δε να εξηγήσει, ότι η εξαγορά της ΕΧΑΕ είναι ένα σημαντικό deal για την Euronext, αλλά όχι υπαρξιακής σημασίας για τον όμιλο.



Με άλλα λόγια, ο κ. Μπουζνά περιέγραψε την ΕΧΑΕ ως μια εταιρεία που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και η οποία θα πρέπει αργά η γρήγορα να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη σε έναν όμιλο της εμβέλειας της Euronext είναι ίσως η καλύτερη επιλογή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος αν ολοκληρωθεί η εξαγορά τα οφέλη αφορούν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της ATHEX για τις Εκδότριες Εταιρείες (Issuers), μέσω της εκτιμώμενης αύξησης των αρχικών Δημοσίων Προσφορών (IPOs) και της χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια (Equity Funding).

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η ATHEX θα επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη ρευστότητα μέσω της ένταξης σε μια πανευρωπαϊκή «δεξαμενή» δυνητικών επενδυτών, με δομημένο, πιο εύκολο και πιο οικονομικό τρόπο, προσφέροντας ελκυστικότερους όρους χρηματοδότησης για τις ελληνικές εταιρείες.

Ο Στεφάν Μπουζνά, αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της εισαγωγής ελληνικών ΜμΕ (SMEs), μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων της Euronext για τις ΜμΕ, τα οποία αφορούν τόσο την προ-εισαγωγή όσο και τη μετα-εισαγωγή (pre- and post-IPO), με πολύ αποτελεσματικά σχέδια για την εισαγωγή εταιρειών, ενισχύοντας την προβολή και βελτιώνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Ταυτόχρονα σημείωσε την δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος στις συναλλαγές ελληνικών μετοχών, από την ενσωμάτωση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πλήρως πανευρωπαϊκό μοντέλο και πρόσβαση στη μεγαλύτερη «δεξαμενή» ρευστότητας στην Ευρώπη αφού η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας της Euronext μαζί με τις 7 υφιστάμενες χρηματαγορές, οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές σε μία υπερσύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα (€11 δισ. συναλλαγές κατά μέσο όρο στις αγορές της Euronext με ~1.700 εισηγμένες εταιρείες και €6,5 τρισ. συνολική κεφαλαιοποίηση).

Στάθηκε δε στη δημιουργία ευκολότερης συνδεσιμότητας για τους τοπικούς συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να έχουν πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν απρόσκοπτη έκθεση σε ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες και χρηματοοικονομικά προϊόντα, κατ’ επιλογήν.

Η ενίσχυση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, με τις λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις να συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολυπλοκότητα, αντίστοιχα μεγαλύτερες θα είναι οι προκλήσεις για τον Όμιλο ATHEX. Η επένδυση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας των τοπικών κεφαλαιαγορών αφού η ενσωμάτωση θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς αξιοποιώντας τις ισχυρές υποδομές της Euronext, από τα κέντρα δεδομένων (data centers) έως την κυβερνοασφάλεια. Σημαντικές επενδύσεις από την Euronext θα υποστηρίξουν αυτόν τον μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα η Ελλάδα αποκτά θέση για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board): Το Εποπτικό Συμβούλιο επιβλέπει το Διοικητικό Συμβούλιο (Managing Board) και εγκρίνει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις με ένα επιχειρηματικός στέλεχος από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext ως ανεξάρτητο μέλος.

Να σημειωθεί ότι η προσφορά της Euronext υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ATHEX, αναγνωρίζοντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα για τον κλάδο και το «δίκαιο και εύλογο» τίμημα που προτείνεται.

Από την άλλη στα οφέλη προσμετράται και ότι η μετοχή της Euronext είναι περίπου 42 φορές πιο υψηλή σε ρευστότητα από τις μετοχές του Ομίλου ATHEX και αποτελεί μέρος του δείκτη αναφοράς CAC40 και η προσφορά της Euronext αποτιμά την ΕΧΑΕ σε μια ελκυστική αποτίμηση 22 φορές τα κέρδη του 2024.