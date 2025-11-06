Euronext: Διψήφια ανάπτυξη εσόδων - Πρόσβαση σε μία ισχυρή ευρωπαϊκή αγορά για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX

Αύξηση στα έσοδά της κατά 10,6% σε ετήσια βάση (€438,1 εκατ.) κατέγραψε κατά το γ’ τρίμηνο του 2025 η Euronext, γεγονός που συνιστά, το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης για την εταιρεία.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται στην επέκταση των εσόδων που δεν σχετίζονται με τον όγκο συναλλαγών, καθώς και στην ανθεκτικότητα των εσόδων από διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης.

Οι δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών (non-volume-related activities) αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών εσόδων και εισοδημάτων της Euronext, αναδεικνύοντας την ισχύ και σταθερότητα του επιχειρηματικού της μείγματος.

Μέσω της προτεινόμενης συναλλαγής, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την ελκυστική αναπτυξιακή δυναμική, συμμετέχοντας στη συνεχή διαφοροποίηση εσόδων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Euronext.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της Euronext αυξήθηκαν κατά +12,6% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα €280 εκατ., δηλαδή +2,6% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA αυξήθηκε κατά +1,2 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο ισχυρό ποσοστό του 63,2%. Αυτό επέτρεψε στην Euronext να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κόστη (εκτός αποσβέσεων) για το 2025 από €670 εκατ. (Φεβρουάριος 2025) σε €660 εκατ.

Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Euronext ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς κατά +4,3%, φτάνοντας τα €1,64 ανά μετοχή. Αυτό επιβεβαιώνει το διαχρονικό ιστορικό της Euronext να επιτυγχάνει αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες.

Με το να γίνουν μέτοχοι της Euronext, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα επωφεληθούν από μια εταιρεία με εξαιρετική πειθαρχία στη διαχείριση κόστους που απελευθερώνει πόρους για επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.

Σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «Innovate for Growth 2027»

Τον Οκτώβριο, η Euronext παρουσίασε την πρώτη πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ETFs, προσφέροντας σημαντικά κέρδη επίδοσης σε όλη την αλυσίδα αξίας από τους εκδότες έως τους market makers, τους διανομείς, τους θεματοφύλακες και τους τελικούς επενδυτές. Επιπλέον, παρουσίασε το πρώτο «mini-sized» προθεσμιακό συμβόλαιο με εκκαθάριση σε μετρητά σε σημαντικά ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.

Παράλληλα, η Euronext συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDs), τοποθετώντας τα Euronext Securities ως την προτιμώμενη επιλογή CSD για τις ευρωπαϊκές αγορές. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Euronext στοχεύει να μετασχηματίσει το τοπίο των ευρωπαϊκών CSDs και να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της αγοράς.

Κατά τα λοιπά, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς τα προσαρμοσμένα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών μειώθηκε από 1,8x τον Ιούνιο του 2025 σε 1,5x στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Αυτή η ταχεία μείωση αντανακλά την ισχυρή λειτουργική μόχλευση και την ικανότητα της Euronext να δημιουργεί ταμειακές ροές.

Αταλάντευτη δέσμευση της Euronext στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική πειθαρχία της Euronext επιβεβαιώνεται και από την ισχυρή αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας Α- από την S&P. Οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα εισέλθουν στο κεφάλαιο μιας χρηματοοικονομικά υγιούς εταιρείας, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κεφαλαιακή της διάρθρωση.

Η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €250 εκατ., που θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έως το τέλος του Α’ Τριμήνου 2026. Το πρόγραμμα αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και την πειθαρχημένη προσέγγισή της στη διάθεση κεφαλαίου (capital allocation). Επιπλέον, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Euronext στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου. Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η Euronext διαθέτει ισχυρό ιστορικό απόδοσης αξίας στους μετόχους μέσω συνεπούς καταβολής μερισμάτων. Από τη δημόσια εγγραφή της (IPO), η Euronext έχει επιστρέψει έως σήμερα περισσότερα από €2 δισ. στους μετόχους της.

Με την ένταξή τους στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Euronext μέσω της προτεινόμενης συναλλαγής, οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX θα επωφεληθούν άμεσα από την αξία που δημιουργεί η Euronext.

Οι μέτοχοι του Ομίλου ΑΤΗΕΧ αποκτούν πρόσβαση σε σημαντική ρευστότητα

Εξάλλου, η αναγνώριση της συνεχιζόμενης επιτυχίας της Euronext από την επενδυτική κοινότητα οδήγησε τον Σεπτέμβριο 2025 στην ένταξή της στον δείκτη CAC 40®, τον γαλλικό δείκτη blue chips, προσφέροντας πρόσθετη ρευστότητα στη μετοχή.

Οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια ηγέτιδα ευρωπαϊκή εταιρία με υψηλή ρευστότητα. Εάν οι μέτοχοι του Ομίλου ATHEX προτιμούν να λάβουν μετρητά, οι μετοχές της Euronext, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν στην αγορά. Οι μετοχές της Euronext είναι σαράντα δύο φορές (42x) πιο ρευστοποιήσιμες από τις αντίστοιχες του Ομίλου ATHEX, διευκολύνοντας την αποτελεσματική ρευστοποίησή τους.