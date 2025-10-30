Στη σημασία που έχει η συμφωνία της Euronext με την ΕΧΑΕ για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο CEO και πρόεδρος του Δ.Σ. του ομίλου Euronext, Στεφάν Μπουζνά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.

Ο ίδιος τόνισε πως «η Euronext, ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα».

Σχολιάζοντας, ειδικότερα, τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων αναφορικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ο κ. Μπουζνά σημείωσε ότι η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Euronext παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Επιπλέον, ο κ. Μπουζνά τόνισε ότι σκοπός της Euronext είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, «ώστε να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες με τις παγκόσμιες αγορές».

Εξάλλου, ανέφερε ότι «σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 12 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Αυτές οι εταιρείες, είτε πρόκειται για τοπικές ΜμΕ είτε για παγκόσμιους παίκτες, έχουν πρόσβαση στη βαθύτερη δεξαμενή ευρωπαϊκής ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

«Η Euronext φιλοδοξεί να συμβάλλει στη νέα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών», υπογράμμισε – μεταξύ άλλων – ο κ. Μπουζνά.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του επικεφαλής της Euronext εδώ.