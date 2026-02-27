Ένα deal που δείχνει το μέλλον του ΑΔΜΗΕ

Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς σήμερα στο ταμπλό του ΧΑ πραγματικά φθηνές εταιρίες που να μην έχουν κεφαλαιοποιήσει όλες τις γνωστές πληροφορίες στην τιμή τους. Η προσέγγιση γίνεται με βάση το μέλλον (σε κάποιες περιπτώσεις η αγορά κοιτάζει μάλλον αρκετά μακριά) η με σχετικό τρόπο που αφορά το που βρίσκονται άλλες ομοειδής εταιρίες. Ωστόσο η πραγματική οικονομία κατά καιρούς δίνει αφορμές στο να αναθεωρηθούν κάποια δυνητικά περιθώρια ειδικά αν πρόκειται για επιχειρηματικές συμφωνίες σημαντικού μεγέθους.

Μια τέτοια περίπτωση είχαμε την περασμένη Τετάρτη όταν η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας Engie ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τον διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας UK Power Networks έναντι 10,5 δισ. λιρών (14,2 δισ. δολάρια), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων και την αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών της για τα επόμενα χρόνια.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από τον πρώτο κιόλας χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία. Η UK Power Networks ανήκει στον εισηγμένο στο Χονγκ Κονγκ όμιλο CK Infrastructure Holdings (CKI). Η Engie, που παράγει, εμπορεύεται και προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, επιδιώκει να θωρακίσει τη δραστηριότητά της από τις διακυμάνσεις των αγορών ενέργειας που προκαλούνται από γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα ρυθμιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρουν σταθερά έσοδα βάσει των ποσοτήτων ενέργειας που μεταφέρονται, με τη χρήση να αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προωθούν ολοένα και περισσότερο την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Η UK Power Networks διαχειρίζεται 192.000 χιλιόμετρα (119.300 μίλια) γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας 8,5 εκατ. πελάτες στο Λονδίνο, τη νοτιοανατολική και την ανατολική Αγγλία. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με 5 δισ. ευρώ σε χρέος και υβριδικούς τίτλους, έως 3 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και 4 δισ. ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων έως το 2028.

Με βάση τα δεδομένα της συναλλαγής ο αγοραστής θα πληρώσει μια σχέση EV/EBITDA 9,5-10,5x που αφορά το εκτιμώμενο EBITDA της UK Power Networks (1-1,1 δις λίρες). Η UK Power Networks έχει εκτιμώμενο RAB ~9,0–9,5 δις λίρες η δε επιχειρηματική αξία της εταιρίας (Enterprise Value) εκτιμάται σε 10,5 δις λίρες. Επομένως σε όρους αποτίμησης της βάσης ρυθμισμένων παγίων (RAB) ο αγοραστής πλήρωσε 1,1 – 1,17 φορές την αξία των παγίων που αποφέρουν εισόδημα.

Τι σημαίνει αυτό για τον ΑΔΜΗΕ, που είναι μια καθαρή περίπτωση δικτύου μεταφοράς ενέργειας; Με βάση τα στοιχεία που έχει τώρα στον ισολογισμό του προκύπτει ένα δυνητικό περιθώριο αξίας από 46% από 60%. Όχι και άσχημα τηρουμένων και των μελλοντικών κινήσεων της εταιρίας που προβλέπουν αύξηση των παγίων βάσης 16% στο τέλος του 2026. Προηγείται βέβαια μια αύξηση κεφαλαίου που θα δώσει τα απαραίτητα καύσιμα για τις νέες επενδύσεις. Και αυτή η εταιρική πράξη μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετική ευκαιρία εισόδου στην μετοχή, ανάλογη με αυτή που είδαμε το 2021 σε μια παρόμοια εξέλιξη στην ΔΕΗ.