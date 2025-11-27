Εισηγμένες: Καλύτερο το γ’ τρίμηνο από τις εκτιμήσεις

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται στα προηγούμενα τρίμηνα, με 38 εισηγμένες εταιρίες - συνολικής κεφαλαιοποίησης 100 δισ. ευρώ - να έχουν δημοσιεύσει στοιχεία.

Μέχρι στιγμής, ο κύκλος εργασιών εμφανίζει οριακή άνοδο 0,1%, τα λειτουργικά κέρδη ενισχύονται κατά 12% και η καθαρή κερδοφορία καταγράφει αύξηση 17,2%.

Καταλύτης της σαφούς διαφοροποίησης στο γ’ τρίμηνο σε σχέση με τις τάσεις του εξαμήνου (Τζίρος +3,9%, EBITDA +1,7%, Καθαρά κέρδη –0,7%) ήταν οι υψηλές επιδόσεις των εταιριών διύλισης και η ενισχυμένη εικόνα της ΔΕΗ σε όλες τις γραμμές της κατάστασης των αποτελεσμάτων. Το γ’ τρίμηνο φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής της φετινής σεζόν, με τις εισηγμένες να εκπλήσσουν θετικά σε όλα τα κρίσιμα μεγέθη.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο α’ τρίμηνο, όπου οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία «αστόχησαν αρνητικά» κατά 4,9%, η εικόνα βελτιώθηκε στο β’ τρίμηνο (+5,7%) και ενισχύθηκε σημαντικά στο γ’, φτάνοντας σε θετική απόκλιση 12% έναντι των εκτιμήσεων. Η βελτίωση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη σταδιακή αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων των αναλυτών ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις νεότερες τάσεις ανά τρίμηνο.

Σε επίπεδο εταιριών, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν κατά 85% σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις και 15% υψηλότερα. Στα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων για τις τράπεζες), τα αποτελέσματα ήταν 40% ανώτερα των εκτιμήσεων, 40% σε ευθυγράμμιση και 13% χαμηλότερα. Στα καθαρά κέρδη, 53% των εισηγμένων υπερέβη τις προβλέψεις, 33% κινήθηκαν εντός αυτών και 13% εμφάνισαν αρνητική απόκλιση.

Με λίγες εταιρίες που απομένουν να δημοσιεύσουν αποτελέσματα (Lamda Development, ΑΔΜΗΕ), οι οποίες μάλιστα δεν καλύπτονται ευρέως από αναλυτές, είναι δύσκολο να μεταβληθεί ουσιαστικά η συνολική εικόνα. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου δημιουργούν περιθώρια για μια θετικότερη — αν και όχι ομοιόμορφη — αναθεώρηση αποτιμήσεων. Ωστόσο, η πορεία δεν θα είναι ίδια για όλες τις εταιρίες, ειδικά για εκείνες που μέχρι τώρα έχουν στηρίξει την επενδυτική τους εικόνα αποκλειστικά σε αποτελέσματα και προοπτικές.

Ποια είναι η σχέση των δημοσιευμένων κερδών έναντι των εκτιμήσεων αναλυτών