Yπερδιπλάσια κέρδη για την ΕΧΑΕ στο 9μηνο - Ανήλθαν στα 26,8 εκατ. ευρώ

Η άνοδος της συναλλακτικής δραστηριότητας στο ΧΑ στο 9μηνο και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς που σημαίνει περισσότερα δικαιώματα για την ΕΧΑΕ αύξηση τον τζίρο της τελευταίας κατά 62,6% στα 64,7 εκατ. ευρώ από 39,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024.

Ειδικότερα, ποσοστό 73,4% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,1% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.

Τέλος, ποσοστό 10,5% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε 26,2 εκατ. έναντι 19,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 27% (14,6 εκατ. το εννεάμηνο 2025 έναντι 11,5 εκατ. το εννεάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 41,5% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Έτσι, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν 36 εκατ. ευρώ από 18,4 εκατ. ευρώ πέρσι, σημειώνοντας άνοδο κατά 95,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά αυξήθηκαν κατά 103% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 και ανήλθαν στα 26,8 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς το 9μηνο

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο 2025 αυξημένος κατά 40,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το εννεάμηνο 2025 κατά 18,3% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 1,4 δισ., εκ των οποίων 750 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, 465 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 210,9 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 62,1% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 (130,1 εκατ.). Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 25,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Μέση Κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου 2024 (123,8 δισ. έναντι 98,5 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 69,3% το εννεάμηνο 2025 έναντι 67% το εννεάμηνο 2024. Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 33% στα 51,2 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το εννεάμηνο 2025, από 38,5 χιλ. συμβόλαια το εννεάμηνο 2024.

Γ. Κοντόπουλος: Κομβικό σημείο η ένταξη του ΧΑ στη Euronext

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε: «Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μας στο εννεάμηνο του 2025, καθώς και η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται σε μια σειρά δεικτών της αγοράς, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Η ένταξή μας στον Όμιλο Euronext αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τις στρατηγικές μας φιλοδοξίες, να ενισχύσουμε το βάθος και την προβολή της αγοράς μας και να διευρύνουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Μαζί, δημιουργούμε μια ισχυρότερη, πιο συνδεδεμένη και πιο ανταγωνιστική αγορά για το μέλλον».