Δείκτης Σχετικής Ισχύος: Θέτει σε συναγερμό τα αντανακλαστικά της αγοράς

Ένας από τους πιο δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες της τεχνικής ανάλυσης είναι ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (Relative Strength Index - RSI). Ο RSI είναι δείκτης ορμής (momentum indicator) που μετρά την ταχύτητα και το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών της τιμής, με σκοπό να δείξει αν μια μετοχή (ή άλλο περιουσιακό στοιχείο) είναι υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 έως 100, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται περίοδος 9 ή 14 ημερών.Οι ακραίες τιμές (0 και 100) είναι θεωρητικές, ενώ πρακτικά οι κρίσιμες ζώνες χωρίζονται ως εξής:

0–30: η τιμή θεωρείται υπερπουλημένη και μπορεί να υποδηλώνει πιθανή ανοδική αντιστροφή,

30–70: ουδέτερη ζώνη,

70–100: η τιμή θεωρείται υπεραγορασμένη και ενδέχεται να προμηνύει διόρθωση ή πτώση.

Η πιο συνηθισμένη χρήση του δείκτη RSI αφορά 14 ημερήσιες παρατηρήσεις. Σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος ήταν το 82,7, στις 26 Μαρτίου, όταν ο δείκτης είχε κλείσει στις 1.749 μονάδες. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια αιφνίδια πτώση, μετά την ανακοίνωση για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής δασμών από τις ΗΠΑ, που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη στις 1.478 μονάδες και τον RSI στο 24,5, ένδειξη έντονα υπερπουλημένων συνθηκών.

Η επόμενη κορύφωση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, όταν ο Γενικός Δείκτης έφτασε τις 2.135 μονάδες και ο RSI «ταβάνιασε» στο 79,3, αγγίζοντας και πάλι τη ζώνη της υπεραγοράς. Έκτοτε, η πλάγια κίνηση της αγοράς οδήγησε σε σταδιακά χαμηλότερα επίπεδα, με τις πρόσφατες τιμές να πλησιάζουν ξανά τη ζώνη των υπερπουλημένων επιπέδων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια νέα φάση αντίδρασης.

Με βάση τις παρατηρήσεις του παρελθόντος ο RSI προσφέρει ικανοποιητικό συγχρονισμό εισόδου σε ανοδικές αγορές και αντίστοιχα εξόδου σε πτωτικές αγορές. Δεδομένου ότι είμαστε πολύ κοντά πλέον στις υποτιμημένες ζώνες τιμών μια δεύτερη ματιά στα επίπεδα διαπραγμάτευσης του Γενικού Δείκτη και των επιμέρους μετοχών μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τον συγχρονισμό του χαρτοφυλακίου.

Προσοχή όμως: μια υποτιμημένη ή υπερτιμημένη μετοχή μπορεί να παραμείνει για κάποιο διάστημα στην ζώνη της υπερβολής εγκλωβίζοντας κεφαλαία. Ως εκ τούτου οι κινήσεις εντός των ζωνών αυτών θα πρέπει να είναι σταδιακές και να συνδυάζονται και με άλλους τεχνικούς δείκτες τάσης.