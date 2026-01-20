H γεωπολιτική αβεβαιότητα παρέσυρε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Καθαρά πτωτική η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Και μάλιστα, το κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας (-1,76%) επιβεβαιώνει την καθολική επικράτηση των πωλητών, μιας και κανείς δεν... τόλμησε να υποστηρίξει τις θέσεις του στην παρούσα φάση.

Και πώς να τολμήσει, εξάλλου, όταν όλα τα Χρηματιστήρια είχαν βαριά συμπεριφορά, καθώς ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 κατέγραφε -1,2% στο κλείσιμο του ΧΑ και o S&P500 -1,45%. Και μάλιστα, είχε προηγηθεί μια μόνιμη πίεση στα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών, προϊδεάζοντας για την πτωτικότητα, ενώ και οι ασιατικές αγορές είχαν ξεκινήσει την ημέρα στο κόκκινο.

Προφανώς, η εικόνα αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας και την αντιμετώπιση του Trump με τους δασμούς προς την Ευρώπη (κυρίως στις 8, Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Δανία), που έχουν επαναφέρει έντονα το ρίσκο γεωπολιτικής και εμπορικής κλιμάκωσης στις αγορές, καθώς η αμερικανική πλευρά έχει συνδέσει ευθέως την εμπορική πολιτική με γεωστρατηγικούς στόχους.

Η έντονη αντίδραση των 8 αυτών χωρών επιτείνει την κινδυνολογία, μιας και το ενδεχόμενο αντίποινων οδηγεί σε 93 δισ. δολάρια δασμούς, ενώ παράλληλα οξύνει τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον πλανήτη.

Στο ελληνικό ταμπλό, οι περισσότερες μετοχές ανεξαρτήτου κεφαλαιοποίησης έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Από τη μεγάλη κεφ/ση, διεσώθησαν ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, CENER, AKTR και ΓΕΚΤΕΡΝΑ, με τον πρώτο να παίρνει αέρα μετά τις ανακοινώσεις για την άρση της αίρεσης (!) που όριζε ότι η συναλλαγή με την Allwyn θα προχωρούσε μόνο αν το δικαίωμα εξόδου ασκούνταν για λιγότερο από 5% των μετοχών, μιας και πλέον η συνένωση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το ποσοστό μετόχων που θα ασκήσουν το δικαίωμα˙ ενώ και οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ-ΜΟΗ κινήθηκαν σταθεροποιητικά λόγω της προσδοκίας (επαν)ένταξης στον MSCI Greece (10/2 η ανακοίνωση). Η CENER, εντελώς αποκομμένη από το κλίμα, αναρριχήθηκε και σε νεότερα ιστορικά υψηλά.

Και ειδικότερα για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ απέδειξε για άλλη μια μέρα την ανθεκτικότητά της, καθώς παρά την τόσο μεγάλη απόδοση στις πρώτες ημέρες του 2026 (πρώτη στον 25άρη με +19%) και μολονότι κινείται σε υψηλά 25ετίας, δεν διόρθωσε σημαντικά, απουσία πωλητών.

Κατά τα λοιπά, ο Τραπεζικός Δείκτης επιβάρυνε σημαντικά το ταμπλό, με όλες τις τραπεζικές μετοχές πιεσμένες, από -0,66% CREDIA μέχρι και -4,65% (ΟΡΤΙΜΑ).

Η συναλλακτική δραστηριότητα, αν και όχι τόσο ακραία, ωστόσο ήταν υψηλή, ή έστω αξιόλογη για να στηρίξει τους φόβους των επενδυτών για την επόμενη ημέρα, στα 275 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 17 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Γενικά μιλώντας, μολονότι η αγορά πιέστηκε, τα πράγματα δείχνουν ελεγχόμενα προς το παρόν, συνυπολογίζοντας και τη χθεσινή απροσδόκητη άνοδο. Προφανώς, θα απαιτηθεί υπομονή τόσο σε ενδεχόμενη περαιτέρω καθίζηση, αν οι εξελίξεις κλιμακωθούν, όσο και σε (επαν)αγορές, για όποιον πιστεύει ότι τα πράγματα θα επανέλθουν γρήγορα.

Συνήθως, αν υπάρχει εξαρχής επενδυτικό σχέδιο και ορίζοντας, καλό είναι να ακολουθηθεί πιστά, μιας και οι πιο μακροπρόθεσμοι εξ’ ορισμού καλούνται συχνά-πυκνά να αντιμετωπίσουν τέτοιες αναταράξεις. Επίσης, μια διαχείριση θέσης είναι πάντα ευκταία, ώστε και η αποεπένδυση να είναι σταδιακή και όχι άτσαλη, αλλά και η ενδεχόμενη επανατοποθέτηση να είναι ελεγχόμενη.