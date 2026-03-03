Βουτιά 4,38% στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Πτώση 2,5% στην Ευρώπη

Πτώση κοντά στο 4% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ από το άνοιγμα, κιόλας της αγοράς παρατηρήθηκαν πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο αλλά και στα Blue Chips.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η Alpha Bank παρουσιάζει πτώση 3,71%, η Eurobank χάνει 4,89%, η Εθνική καταγράφει απώλειες 4,80% και η Τράπεζα Πειραιώς πέφτει κατά 3,83%.

Η ΔΕΗ έχει απώλειες 2,85%, ενώ σγημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το ΔΑΑ «άνοιξε» με οριακή υποχώρηση 0,28%. Η Aegean Airlines παρουσιάζει απώλειες 3,92%, η Viohalco 4,61%. Πιό συγκρατημένες απώλειες καταγράφει η Allwyn με 0,53%.

Από τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες αυτός των τραπεζών κινείται με πτώση 4,89%. Οι απώλειες του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέρχονται σε 2,84% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 96 εκατ.ευρώ.

Πτώση άνω του 2,5% στην Ευρώπη

Με πτώση άνω του 2% κινούνται τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας το κλίμα της ανησυχίας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών και του τουρισμού ενώ η μεγάλη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αναζωπυρώνει τους φόβους για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Αρνητική επίδραση έχει και η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως κάθε πλοίο θα γίνει στόχος, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χανει 2,75% στις 606,51 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 πέφτει 2,99% στις 10.544,41 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί 2,94% στις 23.912,99 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 είχε απώλειες 2,24% στις 8.206,38 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 3,51% στις 44.654,98 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρεί 3,42% στις 17.264,70 μονάδες.