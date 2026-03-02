Axia - Alpha Finance: Ποιες οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις εισηγμένες

Η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή καθώς και η δυνητική κλιμάκωση της θα καθορίσουν άμεσα τον αντίκτυπο που θα έχει στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αυτό αναφέρει σε σχετική της έκθεση η Axia - Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η επίδραση που έχει ο πόλεμος στο Χ.Α είναι, προς το παρόν, περιορισμένη.

Σε πρώτη φάση, επισημαίνουν οι αναλυτές της Axia - Alpha Finance, θα πρέπει να αναγνωρισθεί από τους επενδυτές ότι κάποιες μετοχές έχουν περιορισμένη έκθεση και σε σενάρια κλιμάκωσης, καθώς διαθέτουν πιο «αμυντικά» χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Axia - Alpha Finance πρόκειται για τις μετοχές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, των Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ.

Σε ό,τι αφορά τους κλάδους οι αναλυτές της Axia - Alpha Finance αναφέρθηκαν στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις αλλά και στις μηδενικές συνέπειες σε συγκεκριμένους τομείς και εταιρείες

Για τα διυλιστήρια προβλέπονται μεικτές επιπτώσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Και αυτό γιατί, βραχυπρόθεσμα, τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil φαίνεται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εισροές για μερικές εβδομάδες. Μεσο-μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για εναλλακτικές προμήθειες κυρίως στην Motor Oil, όμως ο χρόνος θα επιτρέψει τον σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων.

Επιπλέον, η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει επίσης σε υψηλότερο trading και, εάν οι τιμές του πετρελαίου κινηθούν υψηλότερα, σε κέρδη από τα αποθέματα και για τις δύο εταιρείες.

Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιεί η HelleniQ Energy στον Ασπρόπυργο για τον Φεβρουάριο/Μάρτιο θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν κάποια προστασία έναντι των χαμηλότερων εισροών. Ο παράγοντας της έλλειψης προσφοράς θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερες τελικές τιμές και, επομένως, σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Στον ενεργειακό τομέα οι αναλυτές βλέπουν βραχυπρόθεσμο θετικός= αντίκτυπο. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας, επισημαίνουν αναμένεται να αυξήσει τις τιμές του φυσικού αερίου, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Metlen αλλά και οι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και HelleniQ Energy θα μπορούσαν να επωφεληθούν βραχυπρόθεσμα από την ισχυρότερη τιμολόγηση. Όμως, οι υψηλότερες τιμές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχουν αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως με αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στον κλάδο του τουρισμού θα υπάρξει βραχυπρόθεσμα περιορισμένη, μεν, αλλά αρνητική επίδραση, καθώς ο κλάδος παραμένει ευαίσθητος στη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα ταξίδια, ιδίως από τις αγορές της Μέσης Ανατολής, αλλά και από άλλες περιοχές.

Σε ότι αφορά τις εταιρείες του κλάδου, για την Aegean Airlines: εκφράζεται μια υπόθεση ότι είναι πιθανό να μειώσει την επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας άμεσα τον όγκο των πτήσεων. Ωστόσο, δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, εκτός εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της διαταραχής.

Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, εκτός εάν υπάρξει κλιμάκωση της σύγκρουσης, η Axia – Alpha Finance δεν περιμένει καμία αρνητική επίδραση. Υπενθυμίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων/κερδοφορίας του αεροδρομίου από τις αεροπορικές δραστηριότητες ρυθμίζεται, επομένως δεν υπόκειται σε καθοδικό κίνδυνο.

Για την Autohellas θα υπάρξει περιορισμένος αντίκτυπος στη ζήτηση για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που θα είναι συνάρτηση των επιπτώσεων στον τουρισμό). Δεν αναμένεται αντίκτυπος στις συνολικές ροές τουρισμού, εκτός εάν κλιμακωθεί η σύγκρουση.

Σε ότι αφορά την Attica Group, το αυξημένο κόστος καυσίμων θα είχε άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, δεδομένης της σημαντικής έκθεσης της εταιρείας στα έξοδα καυσίμων.

Στα λιμάνια της χώρας δεν αναμένεται καμμία σημαντική επίδραση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Axia - Alpha Finance αναμένεται περιορισμένος βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος τόσο στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς όσο και στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης από μια περιορισμένη σύγκρουση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν ήδη οδηγήσει σε αναδρομολόγηση φορτίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, παρακάμπτοντας έτσι τη Μέση Ανατολή.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, μια κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να έχει άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση και την κερδοφορία στους τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας και επιβατών.

Για την εταιρεία Jumbo δεν αναμένεται καμία σημαντική επίδραση, καθώς η έκθεση της εταιρείας στο Ισραήλ είναι περιορισμένη. Η εταιρεία λειτουργεί βάσει συμφωνίας χονδρικής με την Fox Group, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνει ένα κατάστημα, με επιπλέον ανοίγματα που αναμένονται έως το τέλος του 2026. Δεδομένης της δομής χονδρικής και της περιορισμένης κλίμακας έκθεσης, οι αναλυτές αναμένουν ελάχιστο αντίκτυπο στην Jumbo από τις δραστηριότητες στο Ισραήλ. Ωστόσο, όπως θα συμβεί και με άλλες εταιρείες που προμηθεύονται από την Ασία, η παράταση της σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαταραχές στην αλυσίδα αξίας, θα μπορούσε να επηρεάσει τις δραστηριότητες.