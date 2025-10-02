Χρηματιστήριο Αθηνών

Μέτρια ανοδικότητα εμφάνισε σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.057 μονάδες, οριακά ενισχυμένος κατά 0,04%, αν και σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +0,64%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 148 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 47 στο κλείσιμο, με τα 11 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ωστόσο, μια συσταλτική ερμηνεία της σημερινής συνεδρίασης θα περιόριζε την επενδυτική ορατότητα, ώστε να μην κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, καθώς και ο Γενικός Δείκτης, μολονότι κινήθηκε σε θετικό έδαφος όλη την ημέρα, μολαταύτα εμφάνισε σημάδια υποαπόδοσης σε σχέση τόσο με τα ευρωπαϊκά όσο και με τα αμερικανικά Χρηματιστήρια.

Προσέτι, ο Δείκτης παραμένει «εγκλωβισμένος» στο γνωστό εύρος 2.020-2.060 μονάδων, που αφενός οι 2.020 έχουν δοκιμαστεί σε 7 συνεδριάσεις (5, 8, 9, 17, 22, 26 και 30 Σεπτεμβρίου), αφετέρου οι 2.060 απειλήθηκαν σε 2 πρόσφατες πλην της σημερινής, εκείνες της 15ης και 23ης του Σεπτεμβρίου.

Περί της προφανούς υποαπόδοσης σε σχέση με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς δείκτες (ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 κατέγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό +1,57%, συντηρούμενος κοντά στην κορυφή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας), έως έναν βαθμό, αυτό επεξηγείται ευχερώς από την αδύναμη συμπεριφορά των δεικτοβαρών ΕΕΕ (-2,16%), ΠΕΙΡ (-1,48%) και ΟΤΕ (-1,66%).

Ειδικότερα για την ΕΕΕ, βυθίζεται για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, επιστρέφοντας σε χαμηλά εξαμήνου. Η προαναφερθείσα απογοητευτική απόδοση δεν βρίσκει λογικό έρεισμα με τα δεδομένα της σήμερον, ώστε να εικάζεται η προεξόφληση για μια αρνητική είδηση ή εξέλιξη, με τη δεικτοβαρή μετοχή να «χαροπαλεύει» με τα 40€ (τα οποία ετοιμάζεται να χάσει, προς το παρόν).

Σε κάθε περίπτωση, η γενικότερη εικόνα μόνο θετική μπορεί να είναι, μιας και το επενδυτικό κλίμα είναι καλό, και μάλιστα εν μέσω shutdown των ΗΠΑ. Σε αυτό το μοτίβο, όταν οι αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά και οι ευρωπαϊκοί συντηρούν επαφή με τα αντίστοιχα δικά τους, εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι δεν έχει τιμολογηθεί σημαντικός κίνδυνος (και) από αυτό το μέτωπο. Τουναντίον, η αγορά μοιάζει «ευαίσθητη» σε θετικά νέα (λ.χ. επικείμενη μείωση επιτοκίου Fed, νέα μεγάλη χρηματοδότηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, κ.α.) και αντίστοιχα «αναίσθητη» σε αρνητικά, όπως οι εξελίξεις σε γεωστρατηγικό επίπεδο και τα χλιαρά μακροοικονομικά των ΗΠΑ.

Κατά τα λοιπά, ιστορικά υψηλά σημείωσαν οι CENER (+2,87%), AKTR (+1,38%) και ΟΡΤΙΜΑ (+2,38%) και μάλιστα οι δύο πρώτες με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Κοντά στη θυγατρική της, η μητρική ΒΙΟ βρήκε ευκαιρία να συνεχίσει ανοδικά, σε νέα 17 ετών, και έτοιμη να κλείσει την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική της εβδομάδα.

Ανάσες πήραν οι MTLN (+1,39%) και TITC (+3,91%), δύο ενδιαφέροντες τίτλοι που πλαγιολισθαίνουν για αρκετό διάστημα κατάφεραν σήμερα να δώσουν μια καλή συνεδρίαση. Η μεν πρώτη έχει χτίσει μια σημαντική βάση στην περιοχή 47,10-47,20€, όπου για 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις αναχαιτίστηκαν οι «άδικες» ρευστοποιήσεις˙ η δεύτερη, σαφώς «παρατημένη» μετά την επίτευξη των ιστορικών υψηλών στη ζώνη των 47€ και την υστερόχρονη διανομή ευμεγέθους μερίσματος 3€ ανά μετοχή, παρουσίασε παρεμφερή συμπεριφορά με τους αγοραστές να ανθίστανται στο επίπεδο των 34,50€.

Καλή συμπεριφορά και από τον ΟΠΑΠ (+2,47%), που σταθεροποιείται στα 20€, έχοντας απορροφήσει για τα καλά τις ανησυχίες που προέκυψαν από τα εξαμηνιαία αποτελέσματα και το μειωμένο προμέρισμα που ανακοινώθηκε εκείνες τις ημέρες.

Η ΕΥΡΩΒ (++1,43%) προσπέρασε την κορυφή του Σεπτεμβρίου, όντας πολύ κοντά πλέον στα πρόσφατα επιτευχθέντα υψηλά 9 ετών.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΙΝΛΟΤ (-3,08%) είχε την τιμητική της, εν μέσω ΑΜΚ, αν και οι εξελίξεις πυροδότησαν ρευστοποιήσεις με υψηλό τζίρο, αποδεικνύοντας ότι πολλά βλέμματα έχουν στραφεί προς τα εκεί.

Αδύναμες επίσης οι ΕΧΑΕ (-0,45%) και ΚΡΙ (-2,59%), χωρίς όμως να παρατηρείται κάποια πτωτική υπερβολή, με τις μετοχές να διατηρούν εύκολα τις βάσεις που έχουν χτίσει.