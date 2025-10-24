Οι πωλητές επικράτησαν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια αδύναμη συνεδρίαση.

Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει, μεν, σε ανοδική τάση, με άξονα περιστροφής τις 1.950 μονάδες του Γενικού Δείκτη, ωστόσο χωρίς την απαιτούμενη δυναμική.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα με απώλειες 1,32% στις 2.011 μονάδες, με την αντίσταση των 2035-2040 μονάδων να αποδεικνύει για άλλη μια συνεδρίαση την αξία της, μιας και ο Δείκτης προσπάθησε ενδοσυνεδριακά αλλά δεν κατάφερε να προσπελάσει.

Το κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας με τις άσχημες δημοπρασίες αφήνει την αίσθηση ότι οι αγοραστές «τα παράτησαν» στο τέλος.

Εξάλλου, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, μόλις στα 136 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 95 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 61 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, τη χαμηλότερη πολλών εβδομάδων.

Συνυπολογίζοντας βεβαίως πως και την Τρίτη, το Χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό ελέω επίσημης αργίας Εθνικής Επετείου, ώστε να εικάζεται ότι τη Δευτέρα, η εικόνα θα είναι μάλλον χλιαρή.

Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή πτωτική συνεδρίαση διέκοψε το σερί των τεσσάρων ανοδικών που προηγήθηκαν, αφήνοντας την εβδομάδα θετική με κέρδη 1,2%.

Πέραν από την απόδοση, σημειώνεται η επαναφορά και παραμονή του Δείκτη πάνω από τις -ψυχολογικής σημασίας- 2000 μονάδες, παράλληλα με την «ανάρρωση» πολλών τίτλων από το sell off της περασμένης εβδομάδας.

Κι όσο το κλίμα διεθνώς παραμένει καλό, τόσο η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης παραμένει υψηλή.

Η αναμενόμενη άνοδος ενδέχεται να υποστηριχτεί από τις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές, οι οποίες στο σύνολό τους απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι βρίσκονται σε... φόρμα, μιας και οι τιμές τους απομειώθηκαν το ελάχιστο σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, παρά το ότι είναι εκ φύσεως επιθετικές.

Η αγορά δείχνει να προεξοφλεί ότι τα επικείμενα αποτελέσματα γ’ τριμήνου-εννεαμήνου θα είναι αξιόλογα, και τα οποία με τη σειρά τους θα «εξασφαλίσουν» αφενός την καλή χρηματοοικονομική εικόνα τους, αφετέρου την πολύ ενδιαφέρουσα μερισματική απόδοση, που λειτουργεί θετικά στη διακράτηση θέσεων, άρα και στον μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα της μετοχικής βάσης.

Στις ΗΠΑ, παρά το συνεχιζόμενο shutdown και τις απροσδιόριστες -πλέον- απειλές του Trump για ανάφλεξη του εμπορικού πολέμου, οι δείκτες κινούνται απρόσκοπτα από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο, με τις προβλέψεις να «βλέπουν» την περιοχή των 24.000 μονάδων του Nasdaq100 και των 7.000 του S&P500 σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Αθήνα, εκτός από τις τραπεζικές μετοχές, ενδιαφέρουσα συμπεριφορά έχει και η ΔΕΗ, που φλερτάρει με το 14,80, ένα επίπεδο που έχει δοκιμάσει πολλάκις από τον Ιούλιο, και που ενδεχόμενη διάσπαση θα οδηγούσε «εύκολα» στα 16€.

Ο TITC προσπαθεί να βρει τις δυνάμεις του μετά από ένα κακό 2025, καθώς πλαγιοκοπείται συνεχώς από τη ζώνη των ιστορικών υψηλών των 45€. Αν και οι απώλειες είναι «ελεγχόμενες», έως έναν βαθμό, με -14% σωρευτικά, η μεγάλη «ζημία» προκύπτει από το γεγονός ότι τα χαρτοφυλάκια που τον πίστεψαν εγκλωβίστηκαν και έχασαν μια πολύ μεγάλη άνοδο της υπόλοιπης αγοράς. Κατά τα λοιπά, και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ο TITC παραμένει μεσοπρόθεσμα καλός, έχοντας δώσει και ένα ευμέγεθες μέρισμα 3€ στην πορεία, αμβλύνοντας σημαντικά τη συνολική απώλεια.

Τέλος, η ΑΡΑΙΓ συνεχίζει να απογοητεύει, μην μπορώντας να βρει στηρίγματα, και παρά το ότι φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική. Η ζώνη των 13 αφορά σε μεσοπρόθεσμη στήριξη, με πρώτο μακρινό (;) στόχο τα 17, ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα εννεαμήνου, που πιθανόν να είναι εντυπωσιακά. Όπως απογοητευτικός ήταν ο MTLN που στο κλείσιμο είδε απώλειες 3,41%, αλλά και ο ΣΑΡ στο -2,77%.