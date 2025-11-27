Χρηματιστήριο Αθηνών

Όπως αναμένετο, η σημερινή συνεδρίαση δεν προσέθεσε κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση. Μια ανάλυση που θέλει τον Γενικό Δείκτη να έχει απειλήσει την αντίσταση των 2.100 μονάδων, στον δρόμο για τα νεότερα πολυετή υψηλά πέριξ των 2.250 μονάδων.

Κι αυτό διότι η επίσημη αργία στις ΗΠΑ (Thanksgiving) κράτησε κλειστά τα εκείθεν Χρηματιστήρια, και κατ’ επέκταση και χαμηλή τη μεταβλητότητα σε όλον τον κόσμο.

Τούτο δεν δικαιολογείται επαρκώς από τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 132 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 10 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) αλλά και από το στενό εύρος διακύμανσης.

Κι έτσι, μολονότι ο Δείκτης έκλεισε σε αρνητικό έδαφος (-0,24% στις 2.099,80 μονάδες), όπου είχε παραμείνει για σχεδόν όλη τη συνεδρίαση, μολαταύτα κανείς δεν μπορεί να επισημάνει κάποια όρεξη για ρευστοποιήσεις ή κινήσεις πανικού.

Τουναντίον, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις είναι το χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών, ενώ και η διάχυση της ρευστότητας σε πολλούς τίτλους (εξαιρώντας τη σημερινή «χλιαρή» ημέρα) είναι ικανοποιητική.

Το τελευταίο αποδεικνύεται τόσο από την καθημερινή συμπεριφορά των μετοχών, όσο και από το δεδομένο ότι ο ΓΔ έχει πλησιάσει τις κορυφές του Αυγούστου απέχοντας μόλις 1,7%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης στο σύνολο υποαποδίδει, απέχοντας 5% από τα αντίστοιχα δικά του υψηλά επίπεδα.

Και μάλιστα, CREDIA και ΟΡΤΙΜΑ φαίνονται ιδιαίτερα υποτιμημένες, με -13% στο εξεταζόμενο διάστημα, όταν άλλοι μη τραπεζικοί τίτλοι σημειώνουν νέες κορυφές, πολυετείς ή ιστορικές, όπως ΔΕΗ, ΜΟΗ, TITC, CENER, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ.α.

Η παρατήρηση αυτή είναι κρίσιμη για την ποιότητα της ανόδου, μιας και μια υγιής τάση «οφείλει» να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά σαν και αυτό, για να μπορεί να ανατροφοδοτείται χωρίς πρόβλημα.

Επιπροσθέτως, οδηγεί σε δύο συμπεράσματα: πρώτον επιβεβαιώνεται το γνήσιο επενδυτικό ενδιαφέρον για μια μεγάλη γκάμα εισηγμένων μας υπό το πρίσμα των ισχυρών (και ανταγωνιστικών) χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεύτερον προϊδεάζει για πολύ ισχυρότερες αποδόσεις εφόσον οι δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές «αποφασίσουν να κινηθούν».

Δεν πρέπει να αμελείται εξάλλου το γεγονός ότι ένα... βαρύ όνομα, αυτό της MTLN, έχει σιωπήσει εδώ και καιρό, και από το οποίο η λογική επιτάσσει ότι θα υπάρξει νέο ανοδικό κρεσέντο εν ευθέτω χρόνω, αναγνωρίζοντας και το ότι το πλαγιοκόπημα τόσων μηνών έχει εγκλωβίσει πολλά χαρτοφυλάκια, μην αφήνοντας ευκταία ρευστότητα για το υπόλοιπο ταμπλό.

Μοιραία, τα βλέμματα έπεσαν στη μετοχή της Intralot (INΛOT), καθώς ήρθε από μια κάκιστη συνεδρίαση της Τετάρτης όπου είχε χάσει 17%, υπό το βάρος των δημοσιευμάτων για την αλλαγή φορολογικών συντελεστών στη Βρετανία. Η μετοχή κατάφερε να αντιδράσει με κέρδη 7,07% και υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 8,61 εκατ. τεμαχίων, ωστόσο δεν έπεισε για τη συνέχεια σε καμία περίπτωση.

Η νεοεισελθείσα TREK συνέχισε να πλαγιολισθαίνει μετά από το εκρηκτικό της ντεμπούτο, έχοντας κάνει τη «διαδρομή» 1,40-3,10-2,50, προσφέροντας μια άριστη ευκαιρία για όποιον πιστεύει στα σχέδια της διοίκησης.

Η μπαρουτοκαπνισμένη ΓΕΒΚΑ σημείωσε την έβδομη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, σκαρφαλώνοντας σε νέα υψηλά 25ετίας, με τη στήριξη στη ζώνη των 3€.

Ο ΛΟΥΛΗΣ σταθεροποιείται πάνω από τα 3,40, που υπήρξαν σημαντική στήριξη ώστε να βρεθούν αγοραστές να ξαναοδηγήσουν τον τίτλο στα 4,5, και γιατί όχι στα 5,10, υπενθυμίζοντας το περυσινό μέρισμα των 0,30€, πάνω από 7,5%.

Τέλος, να επισημανθεί ότι και η αυριανή ημέρα δεν αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, μιας και τα αμερικανικά Χρηματιστήρια θα έχουν την παραδοσιακή τους ημιαργία, επομένως εν όψει Σαββατοκύριακου ίσως υπάρξει μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παρόλα αυτά, ο ΓΔ είναι έτοιμος να κλείσει τον 12ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 13, με τα περισσότερα ελληνικά χαρτοφυλάκια να είναι κερδισμένα ανεξάρτητα το επενδυτικό μίγμα.