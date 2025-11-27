INTRALOT: Το effective από την αύξηση φόρων στην Βρετανία - Τι δήλωσαν Σωκράτης Κόκκαλης, Robeson Reeves

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσε η Intralot, με έσοδα στα 242,5 εκατ., ανθεκτική απόδοση AEBITDA στα 90,1 εκατ. ευρώ, κέρδη EBT ανήλθαν σε €8,8 εκατ, Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξημένες στα €86,4 εκατ καια μείωση κατά €56,9 εκατ του Προσαρμοσμένου Καθαρού Δανεισμού.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένεται να δοθούν στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές σήμερα το απόγευμα ο CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves, αναφέρετε στις επιπτώσεις αλλά και στο σχέδιο δράσης της εταιρείας για τον περιορισμό των συνεπειών από την αλλαγή της φορολογίας στην Βρετανία.

Ειδικότερα, ενημερώνει ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων, δίνοντας βάρος στην ανάπτυξη των εργασιών και την αύξηση του τζίρου με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των €420-440 εκατ

Ο CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves δήλωσε :«Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της Intralot ως αυτόνομη εταιρεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, η Bally’s International Interactive κινήθηκε εντός των προβλέψεων κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους €548 εκατ. περίπου και ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο AEbitda 43% για το Γ’ τρίμηνο.

Η εκτίμησή μας για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των €1.070 εκατ. εσόδων και €435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Χθες, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων. Σκοπεύουμε επίσης να επιτύχουμε αύξηση στο τζίρο με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των €420-440 εκατ



Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive έναντι €2,7 δισ., αποτελoύμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Bally’s, η pro-forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για την εννεάμηνη περίοδο δείχνει έσοδα €790 εκατ. και EBITDA €320 εκατ. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να παράγει περίπου €1,1 δισ. έσοδα για το έτος 2025 και να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 39%.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc. υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” (ASL), συνεχίζοντας μια ισχυρή συνεργασία που ξεκίνησε το 2009. Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η INTRALOT έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κύριο Soo Kim, για τη συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου.»

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η INTRALOT A.E., ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30 η Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.



Τα Έσοδα ανήλθαν σε €242,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας κινήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (+0,3%).

Η απόδοση του AEBITDA παρέμεινε ανθεκτική στα €90,1 εκατ., χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι (+2,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), με ισχυρό περιθώριο στο 37,2%.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €8,8 εκατ., με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα €-3,1 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν στα €86,4 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €20,4 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €88,3 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €298,8 εκατ., μειωμένος σημαντικά κατά €56,9 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,3x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα έσοδα διατηρήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παρότι οι περισσότερες βασικές περιοχές δραστηριοποίησης συνέχισαν να παρουσιάζουν οργανική ανάπτυξη, οι αρνητικές συναλλαγματικές μεταβολές επηρέασαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματά μας, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα €242,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν μια επισκόπηση των κυριότερων παραγόντων που επηρέασαν την επίδοση του κύκλου εργασιών στους κύριους επιχειρηματικούς τομείς: B2B/B2G Τομέας: Στον τομέα B2B/B2G, η υποκείμενη λειτουργική απόδοση (εξαιρουμένων των συναλλαγματικών μεταβολών) κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας μια μικρή μείωση της τάξης του 0,5%. Οι βασικές μας περιοχές δραστηριοποίησης συνέχισαν να επιδεικνύουν ανθεκτική δραστηριότητα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σημειώνουν ανάπτυξη κατά 2,3% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, την Αυστραλία με 3,9% και την Αργεντινή με 19,8%. Στην Τουρκία, τα αποτελέσματά μας επηρεάστηκαν αρνητικά από τις λογιστικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τον υπερπληθωρισμό, καθώς η αύξηση του πληθωρισμού υστέρησε σε σχέση με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

B2C Τομέας: Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €1,3 εκατ. (+12,4%) στην Αργεντινή. Η τοπική αγορά κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη (+68,7%), υποστηριζόμενη από τη διατηρούμενη δυναμική της οικονομίας. Ωστόσο, η μετάφραση των αποτελεσμάτων σε ευρώ μετριάστηκε από τις λογιστικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τον υπερπληθωρισμό.

Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών μας, αποτελώντας το 53,6% των εσόδων μας, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 21,6%. Tα VLTs αποτέλεσαν το 13,0% ενώ τα Συστήματα & Υπηρεσίες ΙΤ αποτέλεσαν το 11,8%. Public 5

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα έσοδά μας σε όρους ευρώ ανήλθαν σε €74,5 εκατ. (ή -11,8% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2024), αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η αντίστοιχη μείωση ήταν 6,8%, με τις περισσότερες από τις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης να καταγράφουν αντίστοιχες τάσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & EBITDA

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά €13,3 εκατ. (ή -16,1%) κατά το εννεάμηνο του 2025 (€69,3 εκατ. έναντι €82,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2024), κυρίως λόγω χαμηλότερων δαπανών στην Τουρκία (-35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι) και στις ΗΠΑ, με περαιτέρω ενίσχυση από την υποτίμηση των τοπικών νομισμάτων.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα Λειτουργικά Έξοδα κατέγραψαν μείωση κατά €5,8 εκατ. (ή -21,1%) κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025 (€21,7 εκατ. έναντι €27,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2024).

Τα Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε €23,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με πέρυσι (ή €+1,1 εκατ.), ενώ σε τριμηνιαίο επίπεδο μειώθηκαν κατά 4,7% ή €-0,4 εκατ.

Κατά το εννεάμηνο του 2025, το ΑEBITDA διαμορφώθηκε στα €90,1 εκατ., οριακά μειωμένο κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€91,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2024). Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, το AEBITDA παρουσίασε αύξηση +2,4%, αντανακλώντας την οργανική ανάπτυξη στις περισσότερες περιοχές δραστηριοποίησης. Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του πάνω από τα περσινά επίπεδα.

Σε σχέση με πέρυσι, το περιθώριο AEBITDΑ σημείωσε αύξηση κατά 0,5pps, από 36,7% το εννεάμηνο του 2024 στο 37,2% κατά την τρέχουσα περίοδο. Σε τριμηνιαίo επίπεδο, το AEBITDΑ παρουσίασε μείωση της τάξεως των €2,2 εκατ. (ή -6,8%), ενώ το περιθώριο AEBITDA επί των εσόδων αυξήθηκε κατά 2,2pps.

Κατά τους Δώδεκα τελευταίους Μήνες (LTM), το ΑEBITDA διαμορφώθηκε στα €129,3 εκατ. μειωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2024.



EBT / NIATMI

Κατά το εννεάμηνο του 2025, τα κέρδη EBT διαμορφώθηκαν στα €8,8 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €10,6 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2024, με την αρνητική μεταβολή να προέρχεται από τη ζημία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή λόγω υπερπληθωρισμού, τη μείωση του EBITDA σε σχέση με πέρυσι και τα χαμηλότερα έσοδα από συμμετοχές και επενδύσεις, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από χαμηλότερα έξοδα τόκων και τις χαμηλότερες αποσβέσεις. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, το EBT διαμορφώθηκε στα €-1,0 εκατ., χαμηλότερο κατά €5,5 εκατ. σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2024.

Το NIATMI κατά το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα €-3,1 εκατ. σε σύγκριση με €6,5 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2024.



ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2025 βελτιώθηκαν στα €86,4 εκατ., από €81,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2024, γεγονός που οφείλεται στη θετική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και στις χαμηλότερες πληρωμές φόρων.

Οι Επενδύσεις παγίων στοιχείων (Capex) κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €20,4 εκατ., μειωμένες κατά €4,3 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μη επαναλαμβανόμενης πληρωμής για την ανανέωση της άδειας στην Τουρκία που πραγματοποιήθηκε το 2024, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες στις ΗΠΑ κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025 διαμορφώθηκε στα €298,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €56,9 εκατ. σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2024, ενώ ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δείκτης Μόχλευσης2 βελτιώθηκε στο 2,3x, από 2,7x στο τέλος του 2024. Η ισχυρή οικονομική επίδοση κατά την εννεάμηνη περίοδο αποτυπώνεται στη δημιουργία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών3 ύψους €48,1 εκατ. Κατά την ίδια περίοδο, οι αποπληρωμές κεφαλαίου επί του χρηματοδοτούμενου χρέους ανήλθαν σε €24,5 εκατ., ενώ οι καθαρές πληρωμές τόκων διαμορφώθηκαν σε €21,9 εκατ. Επιπλέον, οι λοιπές μεταβολές δανεισμού ανήλθαν σε €32,6 εκατ., συμπεριλαμβανομένων ευνοϊκών συναλλαγματικών διαφορών ύψους €23,0 εκατ. επί του χρέους που αποτιμάται σε δολάρια USD και €5,7 εκατ. συναφών εξόδων δανεισμού που σχετίζονται με την εξαγορά της Bally’s International Interactive.

Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας INTRALOT

Τα Έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 8,5%, από €25,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2024 σε €27,4 εκατ., με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες χρεώσεις προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €-0,4 εκατ., από €-0,6 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2024.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) ανήλθαν σε €-14,8 εκατ., από €-11,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2024 λόγω των χαμηλότερων εσόδων από επενδυτικές δραστηριότητες και των υψηλότερων εξόδων σε τόκους, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα έσοδα.