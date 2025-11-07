Η Euronext ανακοινώνει την απόφασή της να προσαρμόσει το όριο αποδοχής από 67% σε 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου ATHEX.

Η απόφαση της Euronext ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 3461/2006. Η Euronext αξιοποιεί τη σχετική διάταξη του ελληνικού κώδικα περί εξαγορών, υποβάλλοντας αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την τροποποίηση του ορίου αποδοχής έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου της δημόσιας πρότασης.

Η προσαρμογή αυτή προσφέρει στους μετόχους του Ομίλου ATHEX που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση αυξημένη πιθανότητα να εξασφαλίσουν το προσφερόμενο premium από την Euronext ενώ υπογραμμίζει τη δέσμευση της Euronext για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής, η Euronext σκοπεύει να ενσωματώσει τον Όμιλο ATHEX στον Όμιλο Euronext. Παρόλα αυτά, η Euronext συνεχίζει να στοχεύει στην επίτευξη τελικής αποδοχής άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε εκκαθάριση των υπολοίπων μετοχών του Ομίλου ATHEX (squeeze-out) και στη διαγραφή του από το χρηματιστήριο.

Επιπλέον, η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει Μέτρα μετά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων, σε περίπτωση που το τελικό ποσοστό αποδοχής κυμανθεί κάτω του 90%.

Η Euronext τοποθετείται ως ο μοναδικός αγοραστής του Ομίλου ATHEX.

Μέχρι σήμερα, η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Euronext δεν έχει προσελκύσει ανταγωνιστικές προσφορές και, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή νέων προσφορών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική και την ελκυστικότητα της πρότασης της Euronext.

Η Euronext παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας διατηρώντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι αμοιβαία επωφελές για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και για την ελληνική αγορά εν γένει.

Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην υποδομή της Euronext αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης και ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, καθιερώνοντας τον Όμιλο ΑΤΗΕΧ ως χρηματοοικονομικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς σε διεθνές επίπεδο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext προς τους μετόχους του ATHEX, μπορείτε να βρείτε εδώ: Euronext Public Tender Offer for ATHEX Group | euronext.com