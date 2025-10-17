Στα 6,6 δισ. ευρώ ο φορο-λογαριασμός του Οκτωβρίου

Αυξημένες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που καλούνται να τακτοποιήσουν το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι φορολογούμενοι, καθώς στις δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τον ΕΝΦΙΑ και το ΦΠΑ, προστίθεται στις αρχές Νοεμβρίου και ο λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, συνολικού ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μόνο τον Οκτώβριο στον προϋπολογισμό προβλέπονται εισπράξεις 6,6 δισ. ευρώ, ενώ στο τρίμηνο θα βγουν από τις τσέπες των φορολογουμένων τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στα 50,6 δισ. ευρώ που έχουν εισπραχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Επιμέρους τον Νοέμβριο προβλέπονται έσοδα 5,738 δισ. ευρώ, ενώ ο Δεκέμβριος θα κλείσει με εισπράξεις 6,422 δισ. ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες κάθε έτους… παραδοσιακά αυξάνεται ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ισορροπία στην κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων σε όλο το χρόνο παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει με αιχμή τον ΕΦΝΙΑ η πληρωμή του οποίου απλώνεται πλέον σε 12 μήνες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 9,35 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από 4,1 δισ. ευρώ τον στόχο των 5,2 δισ. που είχε τεθεί για το αντίστοιχο διάστημα του έτους.

Η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία έφτασαν στα 52,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 8% σε σχέση με πέρυσι, αλλά και στη μείωση των κρατικών δαπανών, οι οποίες συγκρατήθηκαν στα 52,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 6% σε ετήσια βάση, ή 3,4 δισ. ευρώ κάτω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Ειδικά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκε στα 6,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 277 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, παρότι μάλιστα οι πληρωμές φόρων φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και κατανεμήθηκαν σε περισσότερους μήνες από όσο είχε προϋπολογιστεί.

Ζητούμενο ωστόσο παραμένει το πόσο αντέχουν οι φορολογούμενοι για να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

«…ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα», αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου.

Συνολικά τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν το 2026 κατά 2,649 δισ. ευρώ στα 73,527 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.

Αυξάνονται οι οφειλέτες

Έσοδα φόρου εισοδήματος και οφειλέτες ακολουθούν παράλληλες πορείες, παρά τις όποιες ελαφρύνσεις έχουν γίνει και παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των οφειλών.

Τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο, οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία αυξήθηκαν κατά 172.263 πρόσωπα με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στους οφειλέτες των 500 ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου 2025 τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, με τους οφειλέτες (φυσικά και νομικά) να φθάνουν στα 4.001.794.

Σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου (περίπου 85 δισ. ευρώ) ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) στην Εφορία μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις, με την κάθε μια εκ των οποίων πάντως να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.