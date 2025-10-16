Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ έβαλε «λουκέτο» σε  42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων

Πρόστιμα και «λουκέτα» υπέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, μετά από υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής που καταγράφηκαν ύστερα και από σχετικούς ελέγχους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες συνολικά πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα: