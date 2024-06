Η επιστροφή του πρώτου επανδρωμένου Starliner της Boeing στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετατέθηκε για τις 26 Ιουνίου, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος της NASA.

Οι αστροναύτες της NASA Butch Wilmore και Suni Williams αναχώρησαν με το Starliner στις 5 Ιουνίου και έφτασαν στον ISS μετά από μια 24ωρη πτήση κατά την οποία το διαστημόπλοιο αντιμετώπισε τέσσερις διαρροές ηλίου και πέντε βλάβες στους 28 προωθητήρες του.

Η πρώτη πτήση του Starliner με αστροναύτες είναι μια κρίσιμη τελευταία δοκιμή σε ένα πρόγραμμα που έχει χαρακτηριστεί από μεγάλες καθυστερήσεις και υπερβολικό προϋπολογισμό, προτού η NASA μπορέσει να εγκρίνει το διαστημόπλοιο για επανδρωμένες αποστολές και να προσθέσει ένα δεύτερο αμερικανικό διαστημικό σκάφος στο στόλο της, μαζί με το Crew Dragon της SpaceX.

This week on #SpaceToGround, @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams gave a tour of Boeing’s #Starliner spacecraft and a couple of milestones in 3D printing took place aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/NZhFRTfH39